الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الشارع غرق بنزين، اصطدام مقطورة نقل مواد بترولية بلوحة إعلانية بالتجمع

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
18 حجم الخط

شهد شارع التسعين بالتجمع، تسريب بنزين من مقطورة نقل بنزين محملة بالمواد البترولية، وذلك بعد اصطدامها بلوحة إعلانية أعلي الطريق مما تسبب في عرقلة مرورية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تسريب بمقطورة سيارة نقل بنزين ، وذلك بعد اصطدامها بلوحة إعلانية أعلي الطريق، وبالتحديد منتصف شارع التسعين في اتجاه التجمع مما تسبب في عرقلة مرورية.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدفوعة بالمعدات اللازمة لمكان الواقعة، ويجري رفع آثار البنزين من مكانه وإعادة الحركة المرورية لعادتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حوادث طرق المرورية

تعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يوميّ، وهي تتسبّب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسيّ على حدّة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه. تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية النجدة بالقاهرة المواد البترولية غرفة عمليات النجدة بالقاهرة مواد البترولية شارع التسعين الاجراءات القانونية

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 آخرين للغد في قضية تصنيع المخدرات

اختبار حمل وإصابات، مفاجآت بمحاكمة سارة خليفة

جنايات القاهرة ترد على طلب دفاع المتهمين بقضية سارة خليفة بوقف سير الدعوى

بالحجاب، إيداع سارة خليفة حجز المحكمة لنظر قضية اتهامها بتصنيع وجلب المخدرات

حجز تشكيل عصابي متهم بسرقة أسلاك كهربائية وأدوات صحية من فيلا بالتجمع

قرار جديد ضد عصابة سرقة الشقق تحت الإنشاء في بدر

أول قرار من الأموال العامة ضد طبيبة مزيفة تدير عيادة تجميل بدون ترخيص في أكتوبر

استعجال التقرير الطبي لـ5 مصابين باختناق إثر تسرب غاز بشقتهم في الجيزة

الأكثر قراءة

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كأس أمم أفريقيا، تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر في مباراة الافتتاح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قال النبي «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؟ "البحوث الإسلامية" يرد (فيديو)

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads