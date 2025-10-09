البترول تُحبط تهريب سيارتين محملتين بـ 118 ألف لتر سولار

نجحت اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، في رصد سيارتين لنقل السولار بإجمالي حمولة بلغت 118 ألف لتر، وذلك من خلال منظومة GPS لتتبع السيارات الصهريجية، والتي كشفت عن موقعهما في منطقة صحراوية بشرق العوينات، بعد خروجهما من أسيوط.

جاء ذلك في إطار دور الهيئة المصرية العامة للبترول في تشديد الرقابة على منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، والحد من الممارسات غير المشروعة.

وقد تم القبض على السائقين، وتبين وجود المنتج داخل السيارتين وعدم تفريغه، كما اتضح أن السائقين كانا بصدد التوجه بالسولار المسروق نحو المثلث الحدودي الجنوبي، ويجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك شطب مقاول النقل نهائيًا من قطاع البترول.

محطات ومخازن متورطة تبيع خارج إطار القانون

وتمكنت اللجنة من ضبط محطة وقود في محافظة قنا، متورطة في التلاعب بكمية 445 ألف لتر من السولار والبنزين، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تحصيل فروق الأسعار لصالح هيئة البترول بقيمة 14 مليون جنيه.

كما تم ضبط مخزن لتجميع المنتجات البترولية بطرق غير مشروعة في مركز منفلوط، بالتنسيق مع مديرية التموين بأسيوط، حيث تم إرسال سيارة بترولية عن طريق اللجنة المركزية لسحب الكميات المضبوطة وتفريغها في إحدى محطات الوقود تحت التحفظ، بناءً على قرار من النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

كما تم ضبط محطة غير شرعية، لا تمتلك أية مستندات، بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، كانت تقوم بتداول السولار والبنزين داخل تنكات فوق سطح الأرض، غير مطابقة للمواصفات، وغير مؤمنة، كما أن منتجاتها غير مطابقة للمواصفات، وتم التنسيق مع التموين لإزالة المخالفة بعد إخطار النيابة العامة.

وتمكنت اللجنة من كشف العديد من المخالفات في محطات الوقود، ومستودعات الشحن، والمنافذ، ومخازن توزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيالها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.