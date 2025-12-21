الأحد 21 ديسمبر 2025
مصطفى كامل يتقدم ببلاغ ضد شخص أساء له على مواقع التواصل

 تقدم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ببلاغ رسمي إلى  قسم شرطة العجوزة ضد شخص اتهمه بالإساءة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خلافات مالية تشعل مشاجرة فى منشأة القناطر

القضاء يصدر أحكاما ويؤجل محاكمات في قضايا إرهاب بالإسكندرية والبساتين والتجمع

وأوضح محامي مصطفى كامل أن المتهم اعتاد نشر فيديوهات تتضمن سب وقذف بحق نقيب الموسيقيين، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

 

وتكثف فرق البحث والتحري جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم المتورط وإحالة الواقعة للنيابة العامة المختصة لتباشر التحقيقات القانونية.

