مصطفى كامل يتقدم ببلاغ ضد شخص أساء له على مواقع التواصل

تقدم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة العجوزة ضد شخص اتهمه بالإساءة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محامي مصطفى كامل أن المتهم اعتاد نشر فيديوهات تتضمن سب وقذف بحق نقيب الموسيقيين، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

وتكثف فرق البحث والتحري جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهم المتورط وإحالة الواقعة للنيابة العامة المختصة لتباشر التحقيقات القانونية.

