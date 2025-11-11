يديعوت أحرونوت: كوشنر ونتنياهو يصلان إلى تسوية لترحيل 200 مسلح من أنفاق رفح

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقلًا عن مسؤول في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصّل إلى تسوية مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقضي بترحيل نحو 200 مسلح عالقين في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.

نقل مقاتلي حماس الي خارج قطاع غزة

بحسب المصادر، تشمل التفاهمات الأولية السماح بخروج مسلحي حماس عبر ممر آمن مقابل تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة، على أن يتم نقلهم إلى وجهة خارج القطاع لم يتم الإعلان عنها بعد.

دور كوشنر في اتفاق مسلحي حماس

وأوضحت الصحيفة أن كوشنر لعب دور الوسيط الأساسي في هذه المفاوضات، مستفيدًا من علاقاته مع الأطراف الإسرائيلية والأمريكية، في محاولة لإنهاء المأزق الأمني القائم في رفح.

 

وأشارت يديعوت إلى أن القيادة الأمنية الإسرائيلية تبحث عن حلول غير عسكرية لتجنب تصعيد جديد في الجنوب، خاصة بعد الضغوط الدولية المتزايدة التي تطالب بوقف العمليات في غزة وصمود اتفاق غزة الذي تم توقيعه في شرم الشيخ.

 

ووسط الغموض الذي لا يزال يحيط بمصير عشرات المقاتلين من حركة حماس العالقين في أنفاق بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، أكد رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يوافق على الإفراج عنهم.

وأوضح مكتب نتنياهو في بيان، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء لم يتعهد لواشنطن بالإفراج عن مسلحي حماس المحتجزين في رفح، حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

 

يديعوت احرونوت رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو كوشنر ترامب حماس قطاع غزة أنفاق رفح رفح

