هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يتولى بنفسه مهمة نزع سلاح حماس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى نزع سلاح حركة حماس بنفسه، في ظل غياب أي ترتيبات أو آليات بديلة يمكن أن تحقق هذا الهدف في المرحلة المقبلة.

التوجه الإسرائيلي بشأن حركة حماس

وبحسب المصادر، فإن التوجه الإسرائيلي بشأن نزع سلاح حماس يأتي نتيجة تعثر المسارات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وعدم التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن الجهة التي يمكن أن تتولى ملف السلاح أو إدارة الوضع الأمني.

مخاوف داخل جيش الاحتلال من سلاح حماس

وأشارت هيئة البث إلى أن التقديرات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى أن الاعتماد على أطراف خارجية أو ترتيبات دولية لم يعد خيارًا واقعيًا، ما يدفع الجيش الإسرائيلي إلى الاستعداد لتحمل المسؤولية المباشرة في هذا الملف، رغم ما يحمله من تحديات ميدانية وسياسية كبيرة.

تداعيات محتملة على الوضع في غزة..تصعيد إسرائيلي جديد وخرق لاتفاق شرم الشيخ

ويرى مراقبون أن هذا السيناريو قد ينذر بتصعيد عسكري جديد أو استمرار التوتر في قطاع غزة، خاصة في ظل هشاشة اتفاقات التهدئة وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، ما يجعل مستقبل الوضع الأمني في القطاع مفتوحًا على عدة احتمالات.

ترامب: نراقب عملية نزع سلاح حركة حماس

في وقت سابق من اليوم، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس قالت إنها ستنزع سلاحها، مضيفًا: «سنرى ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا»، في إشارة إلى انتظار خطوات عملية على الأرض تؤكد جدية هذا الإعلان.

ترامب: ترقب دولي للخطوات القادمة على أرض الواقع بشأن غزة



وأشار ترامب إلى أن المجتمع الدولي يراقب التطورات من كثب، مؤكدًا أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية مستقبلية ستتوقف على مدى التزام الأطراف المختلفة بتعهداتها، خاصة ما يتعلق بملف السلاح وضمان الاستقرار في القطاع.

