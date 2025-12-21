إيلي كوهين: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط للانتقال إلى المرحلة الثانية

18 حجم الخط

قال وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين اليوم الأحد: إن استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط ملزم للتقدم للمرحلة الثانية، وفقا لما نقلته وكالات إخبارية.

حركة فتح تحذر من عرقلة المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أمس السبت، إن العديد من الصعوبات والمعوقات تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه العراقيل تؤثر بشكل مباشر على جهود إحلال السلام وحل الدولتين.

فتح تدعو لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بالكامل

وأكد النمورة أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، شدد على ضرورة تنفيذ كامل بنود الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى صعوبات كبيرة أمام التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات.

وأضاف في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية وبحضور دولي واسع، وهو ما يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد النمورة أن فتح تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل وغير منقوص، بما في ذلك فتح المعابر لكلا الاتجاهين لتقديم العناية الطبية للجرحى وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأوضح أن استمرار التعنت الإسرائيلي يهدد بأي تقدم نحو إحلال السلام وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في حماية نفسه ومواجهة سياسات الاحتلال التوسعية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تنفيذ جميع الاتفاقيات.

وأكد على أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال فعلي إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتحقيق سلام شامل في الأراضي الفلسطينية.

