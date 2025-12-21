الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيلي كوهين: استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط للانتقال إلى المرحلة الثانية

وزير الطاقة الإسرائيلى
وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين
18 حجم الخط

قال وزير الطاقة الإسرائيلى إيلي كوهين اليوم الأحد: إن استعادة جثة آخر رهينة من غزة شرط ملزم للتقدم للمرحلة الثانية، وفقا لما نقلته وكالات إخبارية.

حركة فتح تحذر من عرقلة المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال الدكتور ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أمس السبت، إن العديد من الصعوبات والمعوقات تحول دون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه العراقيل تؤثر بشكل مباشر على جهود إحلال السلام وحل الدولتين.

فتح تدعو لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بالكامل 

وأكد النمورة أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، شدد على ضرورة تنفيذ كامل بنود الاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى صعوبات كبيرة أمام التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات.

وأضاف في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، مساء اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي يتهرب من الالتزام بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية وبحضور دولي واسع، وهو ما يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد النمورة أن فتح تطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل وغير منقوص، بما في ذلك فتح المعابر لكلا الاتجاهين لتقديم العناية الطبية للجرحى وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأوضح أن استمرار التعنت الإسرائيلي يهدد بأي تقدم نحو إحلال السلام وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وقال المتحدث باسم حركة فتح، إن الحركة تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في حماية نفسه ومواجهة سياسات الاحتلال التوسعية، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لضمان تنفيذ جميع الاتفاقيات.

وأكد على أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق انتقال فعلي إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وتحقيق سلام شامل في الأراضي الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الطاقة الإسرائيلي غزة الأراضي الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

حماس: نطالب بالضغط على الاحتلال لبدء عملية إعمار حقيقية في قطاع غزة

حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة وتبحث مع الاستخبارات التركية ترتيبات المرحلة الثانية

حركة فتح تحذر من عرقلة المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

في تطور غريب، روبيو يطلب من آبي أحمد مشاركة قوات إثيوبية في غزة

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

3 رسائل قوية من السيسي لـ رئيس حكومة كردستان – العراق

حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد

دعوى قضائية تطالب بتوفير وسائل المواصلات لنقل المواطنين بسوهاج

وأنت مالك، عكاشة يرد على مذيعة أثارت الغضب بشأن المخطط الأمريكي لتحسين صورة إسرائيل

مصر تدعم جامبيا بأول مركز طبي شامل وخدمات IVF لأول مرة بالبلاد

"الكتاب العرب" يؤكد على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ويرفض المساس بها

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

الإفتاء توضح حكم صيام شهر رجب وبيان صحة الأحاديث الواردة فيه

عباقرة ولكن مجهولون.. أحمد رؤوف حسن القادري مفتي العروبة وقاضي قضاة راشيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads