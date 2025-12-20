حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة وتبحث مع الاستخبارات التركية ترتيبات المرحلة الثانية

18 حجم الخط

عقد وفد حركة حماس بقيادة خليل الحية اجتماعًا مهمًا مع رئيس الاستخبارات التركية، تناولت فيه سبل متابعة الالتزامات التي أُنجزت خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تهدئة الأوضاع في غزة وضمان استقرار المدنيين.

وأوضح وفد حماس أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تهيئة الظروف للانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة بما يضمن استمرار الانفراج وتقليل التوتر على الأرض.

حماس تؤكد على الالتزام بوقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار في غزة

وجددت حماس تأكيدها على التزامها الكامل بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن تعزيز إجراءات حماية المدنيين والحفاظ على الأمن العام، وذلك بالتنسيق مع السلطات التركية والشركاء الإقليميين والدوليين. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في قطاع غزة بعد سنوات من النزاع المتكرر.

تهيئة الظروف للمرحلة الثانية: خطة عمل واضحة وتنسيق مستمر

وأشار الوفد إلى أن الاجتماعات مع الجانب التركي تهدف إلى وضع خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة، تشمل متابعة الالتزامات السابقة، وتجنب أي خروقات، وضمان نجاح الإجراءات الإنسانية والأمنية. كما تم التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان تنفيذ المرحلة الثانية بكفاءة، مع استمرار مراقبة الوضع على الأرض لضمان عدم تصعيد الأعمال العدائية.

دور تركيا في دعم استقرار غزة

تُعد تركيا شريكًا محوريًا في تسهيل الحوار بين الأطراف، ودعم تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بوقف إطلاق النار، بما يشمل تقديم الدعم اللوجستي والمشورة الفنية لضمان تحقيق الانتقال السلس إلى المرحلة الثانية، وتأمين البيئة اللازمة لإعادة إعمار غزة واستعادة حياة طبيعية لسكان القطاع.

حماس: المرحلة الثانية من اتفاق غزة خطوة نحو السلام المستدام

تؤكد حماس من خلال هذه الاجتماعات على التزامها بالحلول السلمية وتهيئة الظروف اللازمة للسلام المستدام، معتبرة أن المرحلة الثانية هي فرصة لإرساء أسس الاستقرار والأمان للمدنيين، مع ضمان مراقبة دقيقة لجميع الإجراءات لضمان نجاح الاتفاق وتحقيق الأهداف الإنسانية والاستراتيجية على المدى الطويل.

