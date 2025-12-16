حماس: الخروقات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

18 حجم الخط

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد: إن الخروقات المتكررة من جانب الاحتلال الإسرائيلي لا ينبغي أن تستمر، ولا يجب تفسير ضبط النفس الفلسطيني على أنه نقطة ضعف، محذرًا من تداعيات استمرار الانتهاكات على مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

حماس: هناك قيود وتلاعب في إدخال المساعدات لأهالي غزة

وأوضح غازي خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك قيودًا كثيرة تفرضها إسرائيل على ملف إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب تلاعب واضح في آليات إدخال الوقود والغاز، بما يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض أي فرص حقيقية للتهدئة.

حماس تتهم إسرائيل بإخفاء معلومات عن الأسرى والمفقودين

وأشار القيادي في حماس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يخفي معلومات تتعلق بملف الأسرى والمفقودين، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس عدم الجدية في الالتزام ببنود اتفاق غزة.

حماس تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة

وأكد حمد أن حركة حماس تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع الخروقات والتلاعب بـ اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن هذه الممارسات تهدف إلى إفشال الاتفاق وإبقاء الأوضاع متوترة.

في سياق متصل، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه كارثةً إنسانيةً متعاظمة بفعل الأحوال الجوية القاسية، وما خلّفته حربُ الإبادة؛ حيث غرقت الخيام ومراكز الإيواء بالكامل، في ظل غياب وسائل التدفئة وانخفاض درجات الحرارة، نتيجة إدخال الاحتلال أقل من 10% من الوقود المتفق عليه.

