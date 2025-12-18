ضربة موجعة لمافيا المبيدات المغشوشة بـ«أبو المطامير»، ضبط مواد غير مسجلة في حملة مكبرة

18 حجم الخط

شنت الإدارة الزراعية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حملة رقابية مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات من المبيدات المحظورة وغير المسجلة بوزارة الزراعة، وذلك في ضربة استباقية قوية للمخالفين، في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي، وحماية المزارعين من محاولات الغش والتلاعب التي تضر بالمحاصيل وسلامة الغذاء.

استهدفت الحملة عددًا من محلات الاتجار

​جاءت هذه التحركات بناءً على تكليفات مباشرة من المهندس عادل الشيخ، مدير الإدارة الزراعية بأبو المطامير، وتحت قيادة الدكتور حسني عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود هليل، مدير عام الزراعة، وبمتابعة دقيقة من المهندس فتحي البنا، رئيس قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالبحيرة، ​وقد ترأس الحملة الميدانية المهندس أشرف النجار، رئيس قسم الرقابة على المبيدات، يرافقه المهندس عبد الله الشرقاوي، رئيس قسم المكافحة بالإدارة الزراعية بأبو المطامير، وبالتنسيق المشترك مع لجنة تموين أبو المطامير. واستهدفت الحملة عددًا من محلات الاتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بنواحي المركز، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

مضبوطات خطرًا على الثروة النباتية

​وخلال التفتيش، نجحت اللجنة في ضبط عدد من العبوات والمواد التي تشكل خطرًا على الثروة النباتية نظرًا لعدم تسجيلها رسميًا، وشملت المضبوطات: (6) عبوات "ماشيت 60"، و(5) عبوات "ملح أميني هرمون"، و(20) عبوة "كيما زد بلس"، بالإضافة إلى (3) أكياس "جيسابرين"، وعبوة مبيد "هارنس"، وعبوتين من مبيد "سنكور".

تحرير محاضر بالوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية

تم التحفظ على كافة المضبوطات ونقلها إلى مقر مكتب تموين أبو المطامير، كما تم تحرير محاضر بالوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات وعدم توقفها، لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب بمدخلات الإنتاج الزراعي أو استغلال المزارعين، مع ضرورة التزام كافة المحلات بالاشتراطات والقوانين المنظمة لتداول المبيدات حفاظًا على الصالح العام.

