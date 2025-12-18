كسح مياه الأمطار وتطهير بيارات الصرف بقرية أبو درة بشبراخيت

18 حجم الخط

شهد مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، استجابة سريعة لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراكم مياه الصرف الصحي والأمطار بشوارع قرية أبو درة بمركز شبراخيت، وما تسببه من أضرار بيئية وصحية، فضلًا عن إعاقة حركة المارة، في إطار حرص محافظة البحيرة، على تعزيز آليات الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ومتابعة المشكلات التي تمس حياتهم اليومية.

الدفع بالفرق الميدانية والمعدات الخاصة

على الفور تواصل المكتب الإعلامي للمحافظة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، وتم الدفع بالفرق الميدانية والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية،وقد تم صباح اليوم تنفيذ أعمال كسح ورفع مياه الأمطار، إلى جانب تطهير بيارات الصرف ورفع ناتج الصرف، بما يضمن عودة السيولة المرورية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية بالقرية.

يأتي هذا التحرك السريع في ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، التي تؤكد دائمًا على ضرورة التفاعل الميداني والفوري مع شكاوى المواطنين، مع تكثيف جهود المتابعة المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة وتحقيق رضا المواطنين.

تطهير كافة بالوعات الأمطار وصفايات المياه

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على أن المحافظة تعمل وفق خطة استباقية شاملة لمواجهة تقلبات الطقس، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية وشركات الشرب والصرف الصحي. وتشمل هذه الاستعدادات ​التأكد من جاهزية أكثر من 1600 معدة (سيارات شفط، مقطورات نزح، نافوري) وتمركزها في النقاط الساخنة التي تشهد تجمعات للمياه، والانتهاء من تطهير كافة بالوعات الأمطار وصفايات المياه بكافة المدن والمراكز لضمان استيعاب كميات الأمطار الغزيرة، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات والتعامل معها في حينها، ومراجعة كافة أعمدة الإنارة لضمان عدم وجود أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى متابعة محطات الرفع والصرف الزراعي.

