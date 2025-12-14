الوحدة المحلية بدمنهور تؤكد انضباط حركة البيع والشراء بسوق المواشي

18 حجم الخط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد مسعود بهنس رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال المتابعة لـسوق المواشي بدمنهور الذي يخدم أبناء المحافظة، حيث يتوافد عليه مربو المواشي والتجار من المراكز والقرى المجاورة، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتنظيم آليات العمل داخل السوق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة إحكام المتابعة الميدانية للأسواق والمنشآت الخدمية.

تسهيل دخول وخروج المترددين

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتركيز المتابعة على تنظيم الحركة داخل السوق، وتسهيل دخول وخروج المترددين، وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لعرض وبيع المواشي، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية وانتظام كامل داخل السوق.

توفير بيئة منظمة وآمنة للتجار

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالأسواق الحيوية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجار والمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة داخل المدينة.

تحسين كل خدمة مقدمة للوافدين

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور استمرار أعمال المتابعة والتواجد الميداني بسوق المواشي، بما يحقق الصالح العام ويضمن تقديم خدمة تليق بأهالي دمنهور، وذلك بالعمل على تحسين كل خدمة مقدمة للوافدين على السوق؛ مما يساهم في تطوير الثروة الحيوانية داخل البلاد وسط مراقبة من المسئولين المختصين بالوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق ومواجهة أي معوقات تعوق عملية الشراء والبيع داخل سوق المواشي في نطاق محافظة البحيرة.

