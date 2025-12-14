الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الوحدة المحلية بدمنهور تؤكد انضباط حركة البيع والشراء بسوق المواشي

سوق المواشي، فيتو
سوق المواشي، فيتو
18 حجم الخط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد مسعود بهنس رئيس مركز ومدينة دمنهور، أعمال المتابعة لـسوق المواشي بدمنهور الذي يخدم أبناء المحافظة، حيث يتوافد عليه مربو المواشي والتجار من المراكز والقرى المجاورة، في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتنظيم آليات العمل داخل السوق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة إحكام المتابعة الميدانية للأسواق والمنشآت الخدمية.

تسهيل دخول وخروج المترددين

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بتركيز المتابعة على تنظيم الحركة داخل السوق، وتسهيل دخول وخروج المترددين، وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لعرض وبيع المواشي، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق سيولة مرورية وانتظام كامل داخل السوق.

توفير بيئة منظمة وآمنة للتجار

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالأسواق الحيوية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجار والمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة داخل المدينة.

تحسين كل خدمة مقدمة للوافدين

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور استمرار أعمال المتابعة والتواجد الميداني بسوق المواشي، بما يحقق الصالح العام ويضمن تقديم خدمة تليق بأهالي دمنهور، وذلك بالعمل على تحسين كل خدمة مقدمة للوافدين على السوق؛ مما يساهم في تطوير الثروة الحيوانية داخل البلاد وسط مراقبة من المسئولين المختصين بالوحدة المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق ومواجهة أي معوقات تعوق عملية الشراء والبيع داخل سوق المواشي في نطاق محافظة البحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور دمنهور سوق المواشي بدمنهور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة محمد مسعود بهنس رئيس مركز ومدينة دمنهور

الأكثر قراءة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

هيئة الدواء المصرية: لهذه الأسباب يجب قراءة النشرة الداخلية داخل الأدوية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للتر العباد، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

غدا آخر فرصة، تفاصيل حجز شقق روضة العبور

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لحفظ الأبناء من الضلال والانحراف وحمايتهم من أصدقاء السوء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads