رئيس برشلونة يهاجم قناة ريال مدريد

واصل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، هجومه المتكرر، على ريال مدريد بعد تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، حول قضية نيجريرا.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: “لا بد لي من القول إن هذا المستوى الذي وصلنا إليه يُثير الحسد أيضًا، وأنّ هذا الأمر يُدار بشكل سيء للغاية من قِبل أولئك الذين يستخدمون أساليب ملتوية، ويتجاهلون جميع قواعد السلوك، الأخلاقية منها والروحية، وليس الرياضية فقط، أعتقد أنكم تعرفون من أقصد: أولئك الذين يُدبّرون ​​حملات تشويه مستمرة ضدّ شعارنا وجوهرنا، ولن نسمح بذلك، إنهم أنفسهم الذين يخلطون بين السلطة والاستبداد الجاهل”.

وأضاف: “أولئك الذين يملكون قناة تلفزيونية رديئة يبثون من خلالها الأكاذيب ويسممون الأجواء باستمرار وبلا هوادة، أردتُ أن أُفرغ بعضًا من غضبي”.

وتابع رئيس برشلونة: “العمل في برشلونة شرف ومسؤولية عظيمة، لأن كل ما نقوم به يهدف إلى دعم أبطالنا وبطلاتنا الرياضيين، عملنا يساهم في تعزيز المؤسسة، وهذا يشمل أيضًا نموذج عضويتنا والتزامنا باللغة والثقافة الكاتالونية، ونضالنا ضد التعصب بشتى أشكاله، ودفاعنا الراسخ عن جميع القيم المتعلقة بالتضامن والديمقراطية”.

وأتم: أتمنى أن أراكم جميعًا هنا في عيد الميلاد القادم نحتفل بنجاحات النادي الكتالوني، عاش برشلونة، وعاشت كتالونيا.

وكان بيريز قد أطلق تصريحات نارية ضد برشلونة، خلال الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، مما أدى إلى رد قوي من جانب خوان لابورتا.

