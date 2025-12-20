السبت 20 ديسمبر 2025
رياضة

توروب يطلب تقريرا فنيا شاملا عن غزل المحلة قبل صدام كأس عاصمة مصر

ييس توروب
ييس توروب
18 حجم الخط

طلب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الفني ومحلل أداء الفريق، إعداد تقرير فني شامل عن فريق غزل المحلة، وذلك في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة بين الفريقين، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ويشمل التقرير الجوانب الفنية لزعيم الفلاحين، بالأضافة لنقاط القوة والضعف، وأبرز اللاعبين المؤثرين، في صفوف الفريق المحلاوي.

كما طالب توروب بمراجعة ودراسة مباراة الأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، والتي انتهت بالتعادل السلبي، للوقوف على الأخطاء التي وقع فيها الفريق، ودراسة المنافس بشكل أكبر.

مباريات الأهلي المتبقية في كأس عاصمة مصر 

ويستعد النادي الأهلي لاستكمال مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يخوض الفريق أربع مواجهات قوية فيما تبقي من دور المجموعات، ضمن سعيه للمنافسة على اللقب وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي خاض مباراتين خلال منافسات النسخة الحالية من كأس عاصمة مصر حيث خسر أمام إنبي بهدف وفاز علي سيراميكا بهدف نظيف.

ويلتقي الأهلي مع غزل المحلة، بالجولة الثالثة من البطولة في لقاء يقام يوم الثلاثاء 23 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وفي الجولة الرابعة، يلتقي الأهلي مع المقاولون العرب يوم الثلاثاء 30 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء.

ويواصل الأهلي مبارياته في البطولة بمواجهة فاركو يوم السبت 10 يناير، عند الساعة الثامنة مساء.

ويختتم الأهلي مواجهاته في دور المجموعات بلقاء طلائع الجيش، المقرر إقامته يوم الخميس 15 يناير، في تمام الثامنة مساء.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط

3- إنبي - 3 نقاط

4- الأهلي - 3 نقاط

5- المقاولون العرب - بدون نقاط

6- غزل المحلة - بدون نقاط

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط 

