اجتماع تاريخي بين قيادات التعليم والمالية لتسهيل المعاملات وضبط الصرف المالي بدمياط

عقد، اليوم، اجتماع موسع بين قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرية المالية، بهدف وضع خطة واضحة لضبط الشؤون المالية، وذلك في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الانضباط المالي وتسهيل الإجراءات داخل الإدارات التعليمية.

حضور قيادات الصف الأول

ترأس الاجتماع ياسـر عمـارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إسماعيل يوسف، وكيل وزارة المالية، بحضور جميع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى الدكتور محمد البردويل، وكيل المديرية المالية، وماهر مرعي، مدير عام التفتيش بالمالية.

رسم خريطة طريق دقيقة

تركزت المناقشات على وضع خطة واضحة تحدد المسؤوليات والمهام المالية لكل جهة، مع التأكيد على توفير بيئة إدارية ومالية سلسة وشفافة تُمكّن المؤسسات التعليمية من التركيز على رسالتها التربوية دون أي معوقات إجرائية.

وأكد ياسـر عمـارة أن الهدف الأساسي هو "تسهيل الإجراءات المالية وضمان الانضباط الإداري"، بينما شدد الدكتور إسماعيل يوسف على أهمية التوافق الكامل بين الجهات لضمان سرعة إنجاز المعاملات وضبط الصرف المالي وفقًا للقوانين واللوائح.

نحو شفافية وسرعة في العمل المالي

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مشتركة لإزالة أي عقبات تعيق سير العمل المالي داخل المديرية والإدارات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة.

