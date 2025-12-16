الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اجتماع تاريخي بين قيادات التعليم والمالية لتسهيل المعاملات وضبط الصرف المالي بدمياط

اجتماع بين قيادات
اجتماع بين قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرية المالية
18 حجم الخط

عقد، اليوم، اجتماع موسع بين قيادات مديرية التربية والتعليم ومديرية المالية، بهدف وضع خطة واضحة لضبط الشؤون المالية، وذلك في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الانضباط المالي وتسهيل الإجراءات داخل الإدارات التعليمية.

حضور قيادات الصف الأول

ترأس الاجتماع  ياسـر عمـارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور إسماعيل يوسف، وكيل وزارة المالية، بحضور جميع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى الدكتور محمد البردويل، وكيل المديرية المالية، وماهر مرعي، مدير عام التفتيش بالمالية.

 

رسم خريطة طريق دقيقة

تركزت المناقشات على وضع خطة واضحة تحدد المسؤوليات والمهام المالية لكل جهة، مع التأكيد على توفير بيئة إدارية ومالية سلسة وشفافة تُمكّن المؤسسات التعليمية من التركيز على رسالتها التربوية دون أي معوقات إجرائية.

وأكد ياسـر عمـارة أن الهدف الأساسي هو "تسهيل الإجراءات المالية وضمان الانضباط الإداري"، بينما شدد الدكتور إسماعيل يوسف على أهمية التوافق الكامل بين الجهات لضمان سرعة إنجاز المعاملات وضبط الصرف المالي وفقًا للقوانين واللوائح.

نحو شفافية وسرعة في العمل المالي

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مشتركة لإزالة أي عقبات تعيق سير العمل المالي داخل المديرية والإدارات التابعة لها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارات التعليمية التربية والتعليم المؤسسات التعليمية زارة التربية والتعليم قيادات التعليم ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة المالية وزارة التربية والتعليم و مديرية المالية المديرية المالية

مواد متعلقة

انتخابات النواب 2025، محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لجولة الإعادة من مركز الطوارئ

أسبوع حافل باللقاءات والمشروعات، حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال 7 أيام (فيديوجراف)

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

طه عبدالوهاب خبير المقامات: محمد الموجي قال لي أنت "أحسّ" أذن في العالم.. قضيت 45 عاما في خدمة القرآن وتعليمه.. ومعظم قراء الإذاعة تلاميذي

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

فتنة المشايخ، ماذا حدث بين نقيب القراء وأحمد نعنيع شيخ عموم المقارئ المصرية؟!

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والفراخ.. تأجيل معرض نبيو للمجوهرات لهذا السبب..البورصة تربح 12 مليار جنيه.. طفرة في تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 شهور

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

القصة الكاملة لأزمة محمد صبحي وعمرو أديب بسبب انتقاد فيلم "الست"

شيخ الأزهر لقاضي قضاة فلسطين: لم ولن ندخر جهدا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads