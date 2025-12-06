موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بالجامعات 2025-2026 ومحظوراتها

18 حجم الخط

مع بدء شهر ديسمبر من كل عام، يتساءل طلاب الجامعات عن موعد انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وانطلقت امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول بالجامعات (الميدتيرم)، في شهر نوفمبر الماضى، وكان العام الدراسي الحالي قد بدأ في 20 سبتمبر 2025، بجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2025-2026

وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025-2026، التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المنتظر أن تنطلق في شهر يناير القادم من العام 2026.

وترك المجلس الأعلى للجامعات الحرية للجامعات في تحديد موعد بدء وانتهاء الامتحانات ووضع الجدول، وفقا لظروف كل كلية.

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الوقت المحدد الموعد الامتحان.

لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية.

ممنوع دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والإخلال بنظام الامتحان.

ممنوع التدخين داخل اللجان قطعيًا.

لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

علي جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان والتواجد قبلها بوقت كافي حفاظًا على مصلحتهم ومستقبلهم.

الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحان مسئولية الطالب، وعلى الطالب التأكد من يوم الامتحان والساعة المحددة للامتحان وفق الجدول.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، والذي انطلق يوم 20 سبتمبر الماضي.

ووفقا للخريطة الزمنية، فإن الدراسة بالفصل الدراسى الأول تستمر لمدة 15 أسبوعًا، وتنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الأول الخميس 1 يناير 2026.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026.

وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.

