"الكتاب العرب" يؤكد على الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل ويرفض المساس بها

18 حجم الخط

عقدت هيئة مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اجتماعا في القاهرة في الفترة من من 18 إلى 21 ديسمبر 2025، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ونقيب كتاب مصر وحضور كل من: الأديب يوسف شقرة نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، والفريق الدكتور عمر قدور نائب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

في بداية الاجتماع تتوجه هيئة مجلس الاتحاد بالشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وشعب مصر العظيم، وتشكر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر على حسن الضيافة والحفاوة والاستقبال.

الانتهاء من طبع النسخة النهائية لوثائق الاتحاد العام في الفترة من 1954 الي 2025

وقد اطلعت هيئة مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب على النسخة التجريبية لطباعة النظام الأساس للاتحاد العام ولائحته التنفيذية، والتي أقرت في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في القاهرة في الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2024، كما اطلعت على النسخة النهائية لكتاب وثائق الاتحاد العام منذ 1954 وحتى 2025 كما ناقشت الترتيبات الخاصة بمشاركة كبار المبدعين والمفكرين والنقاد من أعضاء الاتحاد العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن محور “مصر في عيون المبدعين العرب”، وفق الإطار الذي طرحه الأمين العام مع الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كما ناقشت الاقتراحات المبدئية بشأن اختيار نائب ثالث بعد خلو المنصب بانتهاء رئاسة الدكتور عادل الخضر لاتحاد الكتاب التونسيين، واقترحت الهيئة عقد الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد العام في القاهرة في نهاية شهر يناير 2026 أو بداية شهر فبراير من العام نفسه.

دعم الأشقاء في سوريا وفلسطين ولبنان واليمن لمؤاجهة جرائم إسرائيل

وقد أكدت هيئة مجلس الاتحاد العام القضايا والمواقف الآتية:

الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن في مواجهة جرائم الكيان الإسرائيلي الغاصب، واستمرار موقف المثقف العربي في محافظته على ثوابت الضمير العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة، ووقوف الكاتب العربي ضد أي مساس باستقلال الدول العربية أو أي تدخل في شؤونها الداخلية.

رفض بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الجولان إلى الكيان الإسرائيلي الغاصب.

يجدد الاتحاد العام تأكيده دعم الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل، ورفضه أي مساس بهذه الحقوق.

يجدد الاتحاد العام التعبير عن رفضه لما يدور في السودان الشقيق من احتراب، ويدعو إلى إيقاف إطلاق النار، وإحلال السلام بما يحفظ للسودان الشقيق وحدته وسلامة أراضيه.

يعلن الاتحاد العام رفضه لكل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا الشقيقة، ويدعو إلى بذل كل الجهود لتوحيد الشعب الليبي ضمن نسيج واحد، وتوحيد الأراضي الليبية تحت راية واحدة.

يدعو الاتحاد العام جميع الاتحادات القطرية التي لم تف بعد بالاستحقاقات الانتخابية فيها إلى سرعة الوفاء بهذه الاستحقاقات ضمانا لشرعيتها القانونية، وحرصا على حضورها الفاعل في بنية الاتحاد العام وفعالياته.

رحبت هيئة المجلس بتوقيع الأمين العام بروتوكولا للتعاون مع اتحاد كتاب رومانيا، ورحبت كذلك بالخطوات التي قام بها الأمين العام لتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الكتاب الروس، والمؤسسات الثقافية في روسيا.

أوصت الهيئة بتفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين الاتحاد العام والاتحادات والهيئات والكيانات الدولية.

أشادت هيئة المجلس بالجهود الكبيرة التي يقوم بها الأمين العام للارتقاء بالاتحاد العام سواء بفتح مجالات للتعاون الدولي عبر بروتوكولات التعاون أو العمل على تدعيم البنية المؤسسية للاتحاد، ومن ذلك الحفاظ على ذاكرته عبر جمع وثائق الاتحاد العام منذ عام 1954 وحتى عام 2025 وإعدادها للطباعة.

أشادت هيئة المجلس بجهود الأمين العام التي أسفرت عن اعتماد الاتحاد العام إحدى الجهات المرشحة لجائزة النيل العربية.

أشاد الأمين العام بجهود نائبيه الأديب يوسف شقرة والفريق عمر قدور من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد والارتقاء بحضوره عربيا ودوليا، ودعم جهود الأمانة العامة لتعظيم مكانة الاتحاد العام وتعميق تأثيره.

قررت الهيئة طباعة كتاب وثائق الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وكذلك النظام الأساس ولائحته التنفيذية.

قررت الهيئة ترشيح الروائية الجزائرية المجاهدة زهور ونيسي لجائزة النيل العربية.

قررت الهيئة دعوة اتحاد الكتاب العرب في سوريا ضمن دعوة اجتماع مجلس الاتحاد العام القادم.

ثمنت الهيئة تخصيص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر جائزة خاصة بأدب المقاومة، وهي الجائزة التي أطلقت استنادا إلى القرار الذي اتخذه الاتحاد العام في دمشق ونوقش في نواكشوط، وقد فاز بها في دورتها الثانية الأديب الفلسطيني عبد الله التايه والأديب المصري عبد الرحيم درويش.

حضر الاجتماع الشاعر والإعلامي السيد حسن أمين الشئون الإدارية بالاتحاد العام، ونائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والكاتب الصحفي اشرف ابو الريش مدير تحرير روزاليوسف والمستشار الإعلامي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.