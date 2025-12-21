أبرز قرارات محافظ الدقهلية أثناء تفقده إدارات الديوان العام

18 حجم الخط

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، بجولة تفقدية داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، وهدفت الجولة إلى متابعة أعمال الرصد الميداني، والوقوف على مستوى الاستجابة للشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين.

محافظ الدقهلية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ

كما تفقد المحافظ خلال الجولة عددًا من إدارات الديوان العام، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا ضرورة الإلتزام والجدية والكفاءة في أداء المهام لضمان تقديم خدمات متميزة.

سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تُعد أولوية قصوى

وأكد المحافظ أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تُعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع الشكاوى المتعلقة بالنظافة العامة والمواصلات والتعديات. كما تمت متابعة أعمال زراعة أشجار المبادرة الرئاسية، والتأكيد على الحفاظ عليها والمتابعة المستمرة لضمان نجاحها.

التعامل السريع مع أي ملاحظات يتم رصدها أو تلقيها

وشدد المحافظ على أحمد حمدي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ، بأهمية المتابعة اللحظية لكافة المرافق والخدمات العامة من خلال منظومة الكاميرات المتصلة بالشبكة، وأكد على ضرورة التعامل السريع مع أي ملاحظات يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين، والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بحركة المرور، وإدارة المواقف العامة، ومخالفات مركبات النقل العام، ومواجهة أي استغلال أو مخالفة للقواعد المنظمة.

وأوضح المحافظ أن العمل التنفيذي الناجح يقوم على الإيجابية والفاعلية في الأداء، مع التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، مما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.

التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة الميدانية

ولفت المحافظ إلى أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا أساسيًا في الإدارة الميدانية، لما توفره من سرعة في الرصد ودقة في المتابعة، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى منظومة عمل متكاملة تعتمد على الاستجابة السريعة والانضباط والتحرك الفوري لحل مشكلات المواطنين.

تطوير آليات المتابعة اليومية

وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تواصل تطوير آليات المتابعة اليومية، مشيرًا إلى أن العمل لا يتوقف عند رصد المشكلة، بل يمتد إلى حلها ومتابعة تنفيذ الحلول، لضمان استدامة الخدمات وجودتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل المستمر على تحسين جودة الحياة للمواطنين.

