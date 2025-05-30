محافظ أسوان يكلف بمواصلة زراعة أشجار الظل داخل المدارس (صور)

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تكليفاته لإدارتي البيئة والحدائق بمواصلة تنفيذ أعمال زراعة أشجار الظل داخل المدارس ومراكز الشباب من أجل مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، ولا سيما مع قدوم فصل الصيف.

يوم البيئة العالمى

يأتى ذلك تمهيدًا للاحتفال بيوم البيئة العالمى فى 5 يونيو القادم، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 للارتقاء بالمحاور البيئية المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أضاف أن أهمية رفع الوعى بالمحافظة على البيئة وتوعية المواطنين، والمشاركة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، بجانب التوعية أيضًا بأهمية التشجير والتوسع فى المسطحات الخضراء، فضلًا عن الحد من تلوث الهواء والماء.

ومن جانبها أوضحت أسماء محمود مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم التعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن يتم تكثيف الجهود لتنظيم الفعاليات المتنوعة للإحتفال بيوم البيئة العالمى، لافتة بأنه يتم زيادة ندوات التوعية التثقيفية للحفاظ على البيئة، لتكون نظيفة وجميلة، مع تشجيع الابتكارات والحلول البيئية، واستمرار حملات التشجير لاستهداف كافة المناطق والأحياء السكنية.

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