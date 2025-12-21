محمود مسلم يحصل على جائزة أفضل كاتب صحفي في مسابقة المحاور مفيد فوزي

18 حجم الخط

حصد الكاتب الصحفي بالأهرام د. محمود مسلم جائزة أفضل كاتب صحفي ضمن جوائز الدورة الثالثة للمحاور مفيد فوزي وجوائز آمال العمدة للتميز؛ وقد سلم الجائزة الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي خلال الحفل الذي نظم بمقر نقابة الصحفيين لتكريم المتميزين في مجالات الاعلام والصحافة والإذاعة والتليفزيون والفنون؛ بحضور عدد من القيادات والشخصيات الإعلامية والفنية.

كما حصد الجوائز الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامي محمود سعد والإذاعي أسامة منير؛ والكاتب عمر طاهر والكاتب الصحفي طه جبريل والإعلامية مريم أمين والإعلامية شيماء السباعي؛ كذلك السيناريست عبد الرحيم كمال والمؤلف أيمن سلامة والإعلامي خالد مرسي؛ بالإضافة إلى الفنانين وفاء عامر وأشرف عبد الباقي وبدرية طلبة.

