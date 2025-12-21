محافظ الدقهلية يتفقد عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بالمنصورة

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عيادة ابن لقمان للتأمين الصحي بمدينة المنصورة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودتها.

انتهاء أعمال تطوير وتنظيم الشبابيك (نوافذ) الخدمية داخل العيادة

وخلال الجولة، أعلن المحافظ عن الانتهاء من أعمال إعداد وتنظيم ساحة انتظار المرضى، وتنفيذ "تندة" مظلة مخصصة لراحتهم وراحة المرافقين لهم، وذلك لتوفير بيئة إنسانية مناسبة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، والحد من المعاناة الناتجة عن التكدس وطول فترات الانتظار.

انتهاء أعمال تطوير وتنظيم الشبابيك (نوافذ) الخدمية داخل العيادة

كما أكد المحافظ على ضرورة انتهاء أعمال تطوير وتنظيم الشبابيك (نوافذ) الخدمية داخل العيادة، لتمكين المترددين من استقبال خدمات التأمين الصحي بشكل منظم ومباشر، مما يحقق انسيابية العمل ويحد من الزحام داخل قاعات العيادة، مشددا على المتابعة المستمرة لتوافر جميع الأدوية وسد جميع النواقص من الأدوية.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة المرافق الخدمية، وخاصة الصحية منها، للتأكد من تقديم خدمة تليق بالمواطنين، مقدمًا الشكر للدكتور محمد رياض مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، وللقائمين على التنفيذ، والتعاون المثمر بين هيئة التأمين الصحي وحي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين رئيس الحي، لإنجاز الأعمال بكفاءة وفي الوقت المحدد.

تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية

وخلال لقاء محافظ الدقهلية مع المواطنين داخل العيادة، أعربوا عن تقديرهم العميق للجهد الملحوظ والاهتمام المستمر الذي يوليه المحافظ لمتابعة احتياجاتهم بشكل شخصي، وأشاروا إلى أن هذه القرارات أدت إلى تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية.

توسيع الخدمات الحالية لاستيعاب التدفق المتزايد للمرضى

وكان المحافظ قد أصدر توجيهاته لمدير التأمين الصحي خلال زيارة سابقة للعيادة باستغلال قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة خلف العيادة، بالتنسيق مع رئيس حي غرب، لتنفيذ مشروع يهدف إلى توسيع الخدمات الحالية لاستيعاب التدفق المتزايد للمرضى، وإنشاء "استراحة" للمرضى ومرافقيهم، واليوم بدأ العمل بهذه الخدمات والاستفادة منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.