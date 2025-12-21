الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز سائق تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر، وإجراء تحليل مخدرات له

إسعاف
إسعاف
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر، بعد دهسه لهما، أثناء استقلالهما دراجة نارية، بالطريق الأبيض في كرداسة

تفاصيل حادث سير بكرداسة

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث سير، بالطريق الأبيض في كرداسة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن سيارة اصطدمت بدراجة نارية، يستقلها شابان، مما أسفر عن مصرع أحدهما، وإصابة الآخر.

ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث

تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، ونقل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة عقب ضبطه.

وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم. 

حادث الطريق الدائري الأوسطي 

وفي حادث آخر، أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أعلى الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائرى الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة كرداسة غرفة النجدة بمديرية امن الجيزة حادث سير

مواد متعلقة

حبس عصابة انتحلت صفة الشرطة للنصب والاحتيال بالجيزة

تأجيل نظر استئناف 7 متهمين بالاتجار في الهيروين والسلاح بكرداسة على حكم المؤبد

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة القتل واستعراض القوة بالجيزة

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل 1

القبض على سائق مينى باص تسبب في مصرع سباك بكرداسة

الأكثر قراءة

موعد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا بالمغرب والقنوات الناقلة

افتتاح كأس الأمم الأفريقية، موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقناة الناقلة

مصر تعلن للعالم بدء فصل الشتاء من الأقصر، تفاصيل الاحتفال بتعامد الشمس على معبد الكرنك (صور)

مصر تتقدم 47 مركزًا في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025

إعلام فلسطيني: استشهاد 400 منذ دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ أكتوبر الماضي

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

النقل تكشف أبرز مميزات القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج أو العمرة

في ذكرى رحيل الشيخ علي محمود، محطات في حياة سيد القراء وإمام المنشدين

دعاء للصائمين في أول أيام شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads