حجز سائق تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر، وإجراء تحليل مخدرات له

أمرت نيابة الجيزة بحجز سائق تسبب في مصرع شاب وإصابة آخر، بعد دهسه لهما، أثناء استقلالهما دراجة نارية، بالطريق الأبيض في كرداسة.

تفاصيل حادث سير بكرداسة

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث سير، بالطريق الأبيض في كرداسة.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص أن سيارة اصطدمت بدراجة نارية، يستقلها شابان، مما أسفر عن مصرع أحدهما، وإصابة الآخر.

ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث

تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، ونقل المتوفى إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائق السيارة عقب ضبطه.

وباشرت النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

حادث الطريق الدائري الأوسطي

وفي حادث آخر، أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق أعلى الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق الدائرى الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر صدمته سيارة نقل مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

