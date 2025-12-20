إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة القتل واستعراض القوة بالجيزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بإحالة فرد أمن إداري و2 آخرين إلي الجنايات، لاتهامهم بتزعم تشكيل عصابي بالبدرشين وقتل مواطن وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه و3 آخرين، وذلك بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة والحاق الأذى المادي بهم حال إحرازهم أسلحة بيضاء، مستخدمينها لإلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وارتبطت تلك الجريمة جريمة آخري، إذ أنه بذات المكان والزمان سالفى البيان، قتلوا المجني عليه عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأنهم على إثر خلاف سابق فيما بينهم تشاجروا سويا مستخدمين أسلحة بيضاء آتِ وكال له المتهم الأول ضربة استقرت برأسه قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة لمعاونته فى ذلك.



كما أحرزوا أسلحة بيضاء شوم دون أن يوجد لحملها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

تعديلات قانون الأسلحة

لم تعد مظاهر القوة حكرًا على الشارع أو ساحات الخصومة، بل امتدت إلى العالم الرقمي، حيث تحول البعض إلى استعراض أسلحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، في مشاهد تثير الخوف وتعيد إنتاج فكرة الهيبة بالعنف في مجتمع يسعى لترسيخ الاستقرار.

أمام هذا الواقع الجديد، تحرك المشرّع المصري لتجريم الظاهرة، فأضاف تعديلات مهمة على قانون الأسلحة والذخائر، شددت العقوبة على من يستخدم الفضاء الإلكتروني لبث مشاهد العنف أو التحريض عليه.

وتنص المادة (26 مكررًا/ب) على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا يعرض صورًا أو فيديوهات للأسلحة بغرض التخويف أو التحريض، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

خطورة ظاهرة استعراض السلاح

ويأتي هذا التعديل في وقت تتنامى فيه ظاهرة استعراض السلاح على المنصات، سواء بدافع الشهرة أو لتأكيد النفوذ، وهي ممارسات يرى خبراء الأمن أنها تمثل “تحريضًا معنويًا” يهدد السلم الاجتماعي، خصوصًا مع انتشارها بين فئات الشباب.

القانون الجديد لا يكتفي بردع من يطلق النار في الهواء، بل يطارد أيضًا من يطلق العنف من وراء شاشة، في رسالة واضحة بأن هيبة الدولة تبدأ من سيادة القانون، على الأرض وفي العالم الافتراضي معًا.

ويمثل هذا الاتجاه جزءًا من رؤية أوسع تتبناها الدولة لضبط المحتوى على مواقع التواصل، بعدما أصبحت المنصات الرقمية انعكاسًا مباشرًا للحياة العامة ومصدرًا لتشكيل الرأي والسلوك.

وبينما يفتح الفضاء الإلكتروني أبوابًا للتعبير، فإنه بات أيضًا ميدانًا للتهديدات ونشر الفوضى ومن هنا تأتي أهمية أن تمتد يد القانون لحماية الوعي العام من العنف الناعم الذي يتسلل من خلف الشاشات.

