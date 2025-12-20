تأجيل نظر استئناف 7 متهمين بالاتجار في الهيروين والسلاح بكرداسة على حكم المؤبد

18 حجم الخط

قررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، تأجيل نظر استئناف تشكيل عصابي علي حكم حبسه بالمؤبد في اتهامهم بالاتجار في الهيروين والسلاح بمنطقة كرداسة، إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة؛ بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد لاتجارهم في الهيروين والسلاح بقرية كومبرة بكرداسة.



وجاء في منطوق الحكم، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لاتجارهم في مخدر الهيروين.

ثانيا: معاقبة الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع بالسجن المؤبد لحيازتهم السلاح والذخائر وتغريمهم 10 آلاف جنيه.

ثالثا؛ بمعاقبة كل من "عيدة.ر"، و"عمار.ر" بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه في المخدرات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازتهما السلاح.

تفاصيل الاتهامات الموجهة للتشكيل العصابي

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين "جميعة ع."، 80 عاما غفيرة بمزرعة، و"عبد الجواد ج." 24 عاما، و"عمار ر." 17 عامًا، عامل، و"هانم. س" 50 عاما - ربة منزل، و"هدى س." 50 عامًا ربة منزل، و"دنيا ح." 21 عامًا، و"سامية ع." 50 عاما، و"عيده ر." 16 عامًا و" جمعة ا."، في يوم 22 أكتوبر 2022، بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة قاموا بتكوين عصابة هدفها الإتجار في المواد المخدرة داخل البلاد.

ووجهت النيابة العامة في التحقيقات للمتهمين تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهرين مخدري "الهيروين والميثامفيتامين" وأسلحة نارية غير مششخنة بندقية خرطوش وفرد خرطوش وثلاث مسدسات وذخائر، وأجزاء رئيسية من تلسكوب لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات لجوهري الميثامفيتامين والهيروين المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات عبارة عن؛ الأسلحة النارية المضبوطة "بندقية وفرد خرطوش وثلاث مسدسات مششخنة وعدد 24 خزينة الأسلحة نارية مختلفة، وتلسكوب رؤية وعدد 2360 طلقة نارية متفاوتة الأعيرة" مما يستخدم بعضها على الأسلحة النارية.

