فؤاد بدراوى: التوافق على مرشح لرئاسة الوفد ضرورة لإنقاذ الحزب

قال فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن الهدف حاليا فى انتخابات رئاسة الحزب هو إنقاذ الوفد مما هو فيه.

وأضاف بدراوى لـ"فيتو": أعيد التفكير فى الترشح على رئاسة حزب الوفد، لافتا إلى أنه لابد من التوافق على مرشح لإنقاذ الوفد، وخاصة أن الهدف الأساسي ليس هدفا لأشخاص بقدر ما هو هدف حزبى.

انتخابات رئاسة حزب الوفد



واستكمل بدراوى، أن إعلان السيد البدوى ترشحه على رئاسة حزب الوفد حقه الطبيعى، موضحا أن هناك مناقشات ستتم خلال الفترة المقبلة للتوافق على مرشح.

انتخابات رئاسة حزب الوفد



وحدد حزب الوفد فتح باب الترشح لرئاسة الحزب يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

انتخابات حزب الوفد، وفى وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتى ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

انتخابات رئاسة حزب الوفد، أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، لافتا إلى أنه سيحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

المرشحون بانتخابات رئاسة حزب الوفد

وأضاف عبد السند يمامة لـ"فيتو": "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح"، مشيرا إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

