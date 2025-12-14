لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟

18 حجم الخط

مع اقتراب فتح باب تقديم أوراق الترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد، لم يعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى -حتى الآن- عن ترشحه لرئاسة الحزب، حيث يظل حذرا من إعلان ترشحه لدورة جديدة على رئاسة بيت الأمة ويكتفى بقوله: “لم أحسم موقفى”.

ويبدوا أن وراء هذا التأخير الكثير من “المراوغة السياسية” ضمن رؤية المرشحين، وخاصة الأقوياء ليتابعو المشهد حولهم، ومعرفة ما إذا كان هناك تكتل ومساندة من قبل قيادات حزب الوفد التاريخية لأى شخص آخر، ومعرفة قدرته على المنافسة أم أنه سيكون فى مؤخرة الأصوات، وخاصة أن يمامه له أعداء كثيرون وخصومات متعددة واختلافات مع كثيرون من قيادات وأعضاء الحزب الحاليين، لذلك ستكون المعركة صعبة أمامه للغاية.

وربما تكون الخسارة محسومة قبل ترشحه فى الإنتخابات، لذلك فهو فى مرحلة دراسة ومشاورات صعبة للغاية حتى لا يترشح ويكون فى المؤخرة، وفى هذه الحالة سيكون الأفضل له هو عدم الترشح من الأساس على رئاسة الحزب.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

ويرى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه لم يحسم موقفه النهائي من الترشح على رئاسة الحزب، حيث متوقع أن يحسم هذا الأمر فى أول يوم من فتح باب تقديم أوراق الترشح.

موعد انتخابات رئاسة حزب الوفد

في تصريحات خاصة ليمامة مع "فيتو" قال: "حتى الآن لم أحسم موقفي من الترشح على رئاسة الحزب وسأحسم الأمر فى بداية الشهر المقبل مع فتح باب الترشح"، مشيرا إلى أن لديه خطة للسيطرة على ديون الحزب.

انتخابات حزب الوفد

وفى وقت سابق، أصدر رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة حزب الوفد، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتي ستجرى ٣٠ يناير المقبل.

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخه، في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تقاليد حزب الوفد الديمقراطية العريقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.