غدا، أقصر نهار في العام وأطول ظل للإنسان، اعرف التفاصيل

يبدأ غدًا فصل الشتاء رسميًّا، ويعتبر هذا اليوم ذروة فصل الشتاء فلكيًّا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت ذروة فصل الصيف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.





كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد الانقلاب الشتوي والذي يحدث يوم 21 ديسمبر من كل عام حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي، أي عند خط عرض 23.5 درجة جنوبًا.



موعد فصل الشتاء فلكيًّا

وذروة فصل الشتاء فهذا لا يعني بالضرورة أنه أبرد يوم في السنة، لأن برودة وسخونة الجو تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيًّا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار، لذلك فإن ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس، علمًا بأن الأرض تكون أقرب نسبيًّا إلى الشمس في الشتاء عنها في الصيف وبناء عليه يكون ذروة فصل الشتاء فلكيًّا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات فقط بينما يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا.



كما تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في ذلك الوقت أطول ما يمكن.

