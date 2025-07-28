القصة الكاملة لوفاة شاب داخل مركز شرطة بلقاس.. الداخلية توضح والأهالي يطالبون بكشف الحقائق.. ومحامي المتوفي محذرا من الشائعات: "حق أيمن صبري مش هيضيع"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديوهات المختلفة، خلال الساعات الماضية، بالعديد من المنشورات ومقاطع الفيديو، التى تزعم تجمع بعض الأهالي أمام مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، على خلفية وفاة الشاب "أيمن صبري" المحتجز داخل المركز على ذمة إحدى القضايا.. وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول ظروف وملابسات الوفاة وأسبابها، خصوصا وأن المتوفى شاب فى بداية العشرينيات ووحيد والديه، ولم يكن يعاني من أية أمراض قد تكون سببا فى وفاته المفاجئة.. كما زعمت بعض المنشورات أن جثمان المتوفى به إصابات وجروح وغرز بالرأس، ربما قد يكون أصيب بها داخل محبسه وتسببت فى وفاته.

وزارة الداخلية لم تنتظر كثيرا وسارعت بإصدار بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" كشفت فيه ملابسات وفاة الشاب أيمن صبري، قالت فيه، إن الشاب المتوفى كان محبوسا بقرار صادر من النيابة العامة فى 21 يوليو الجاري، على ذمة التحقيق فى قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.. وبتاريخ 26 يوليو شعر بحالة إعياء داخل محبسه وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه توفى.

وزارة الداخلية أضافت في بيانها أن الأجهزة المختصة، سألت نزيلين كانا محبوسين مع المتوفى ولم يتهما أحدا بالتسبب فى وفاته ولم يشتبها فى الوفاة جنائيا.. وتم إخطار أهليته بتفاصيل وملابسات الواقعة فى حينه، كما أخطرت النيابة التى كلفت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى وصرحت بالدفن بعد ذلك.

على الجانب الآخر ظهرمحامي أسرة الشاب المتوفى أيمن صبري، فى مقطع فيديو مدته نحو 7 دقائق تحدث فيه عن ظروف وملابسات الواقعة، وقال: إن ما حدث هو أن "أيمن" كان محتجزا على ذمة قضية فى مركز شرطة بلقاس، وفجأة تلقت أسرته اتصالا هاتفيا يفيد بوفاته، وبالطبع توجهنا لإنهاء الإجراءات القانونية، وعندما ناظر والداه الجثمان تبين لهما وجود آثار غريبة على الجثمان".. وأضاف: " كل ما يتردد عن وجود إصابات محددة بالجثمان غير دقيق لأن تقرير الطب الشرعي المفصل لم يصدر بعد، ولكن المؤكد أنه لا توجد أى غرز فى الجثمان كما زعم وروج البعض، وإن كانت هناك بعض الكدمات والنيابة العامة مصورة الجثة".

محامي أسرة أيمن صبري أكد أن هناك تحقيقات تجرى على أعلى مستوى بمعرفة النيابة الكلية فى المنصورة، وفريق بحث متكامل هدفه كشف الحقائق كاملة فى تلك الواقعة.. وشدد على عدم الانسياق وراء أية شائعات أو أقوال مرسلة بلا دليل، لأن التحقيقات مازالت مستمرة ولم تتضح الأمور بصورتها الكاملة حتى الآن.

وحول تجمع بعض الأهالي أمام مركز شرطة بلقاس قال المحامي: "مجموعة من أصدقاء ومعارف المتوفى أيمن صبري، وقفوا بدون أى تجاوز أو إحداث أى تلفيات أو تعد بالسب والقذف أو بالألفاظ.. وقفوا على كلمة واحدة هى “حق أيمن صبري”، وظلوا على موقفهم منذ البداية حتى تشييع أيمن إلى مثواه الأخير".

وفيما يخص موقف وزارة الداخلية، أشار المحامي إلى أن "الوضع حساس" والواقعة بكل تفاصيلها وملابساتها أمام النيابة العامة، وهى صاحبة القول الفصل فيها.. وأضاف: "أنا أعرف أن الدولة لن تضيع حق واحد زى ده.. واحنا هننتظر انتهاء التحقيقات وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وما جاء فى تقرير الطب الشرعي، وسبب الوفاة والمسئول عنها.. وأطمئن الجميع أن حق أيمن صبري لن يضيع لأننا نثق فى تحقيقات النيابة العامة".

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