الجمعة 04 يوليو 2025
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وكيل صحة الدقهلية: إجراء 231 قسطرة قلبية بمستشفى ميت غمر في 6 أشهر(صور)

وحدة قسطرة القلب
وحدة قسطرة القلب في ميت غمر، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تحقيق مستشفى ميت غمر العام إنجازًا جديدًا في مجال خدمات القسطرة القلبية، حيث بلغ عدد الحالات التي تم التعامل معها 231 حالة خلال النصف الأول من العام 2025،وذلك  ضمن جهود المديرية في تقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

إجراء 155 حالة من قوائم الانتظار والتعامل مع 76 حالة طوارئ 

وأوضح الدكتور "مدكور" أن مستشفى ميت غمر  تمكن خلال هذه الفترة من إجراء 155 حالة من قوائم الانتظار، إلى جانب التعامل مع 76 حالة طوارئ تم استقبالها بشكل فوري، مما يعكس كفاءة الطاقم الطبي وجاهزية البنية التحتية للمستشفى لتقديم خدمات متقدمة في هذا التخصص الدقيق.

قسم القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر تعكس حرص المديرية على دعم وحدات التخصصات الدقيقة

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن النتائج المتحققة في قسم القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر تعكس حرص المديرية على دعم وحدات التخصصات الدقيقة، وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الصحة بشأن تسريع وتيرة إجراء العمليات الحرجة وتقليص زمن الانتظار، لا سيما في التخصصات الحيوية مثل أمراض القلب.

بيان بسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ

وشهدت الأشهر الأخيرة تنوعا ملحوظًا في الأداء يُبرز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ،  ففي شهر يناير تم تنفيذ 37 حالة (24 من قوائم الانتظار و13 طارئة)، تلاها شهر فبراير بـ 36 حالة (24 قائمة و12 طارئة)، فيما سجل شهر مارس 39 حالة (15 قائمة و24 طارئة)، ث  كما تم  إجراء 34 حالة  فى إبريل (19 من قوائم الانتظار و15 طارئة)، بينما ارتفع الإنجاز في مايو ويونيو   ليصل إلى47  حالة في مايو (31 قائمة و16 طارئة)، و38 حالة في يونيو (25 قائمة و13 طارئة)،

 

وتوجّه الدكتور "مدكور" بالشكر لإدارة المستشفى على الجهد المبذول، مثمنًا دور كل من: الدكتور أحمد سليمان، مدير المستشفى الدكتور محمد أحمد شرف الدين، نائب مدير المستشفى ومسؤول قوائم الانتظار رحمة عبد الجاني، منسق قوائم الانتظار على المتابعة المستمرة والتنفيذ الدقيق للبروتوكولات العلاجية، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق للحفاظ على هذا الأداء المتميز.

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