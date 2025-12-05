الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري في ميت غمر

انقلاب موتوسيكل،
انقلاب موتوسيكل، فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب موتوسيكل على كوبري أبو نبهان بميت غمر في محافظة الدقهلية.

 انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري بميت غمر 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل على كوبري أبو نبهان في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أسماء الضحية والمصاب في الحادث 

وكشف مصدر طبي بمستشفى ميت غمر عن استقبال محمود ن أبو ش 17 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم.

كما لقي نور عاطف جلال 17 سنة مصرعه ووصل جثة هامدة لمستشفى ميت غمر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حادث انقلاب موتوسيكل شرطة النجدة سحجات متفرقة بالجسم محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مصرع شخص وإصابة أخر مصرع شخص مصرع شاب واصابة اخر مستشفي ميت غمر

مواد متعلقة

حودة بندق يتصدر التريند بعد طرح أحدث أعماله الغنائية

"رياضة الجيزة" تدشن مبادرة "أتحدث بالفصحى" احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب (بث مباشر)

التضامن تشارك في ورشة عمل الإسكوا وجامعة الدول العربية

الأكثر قراءة

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

الليلة، سحب قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة

موعد مباراة المغرب ضد عمان في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع يومي لليمون والبطاطس وانخفاض الطماطم

موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 200 مليون جنيه من النصب والاحتيال

سلوت يكشف سبب وضع محمد صلاح على دكة البدلاء في ليفربول

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

خدمات

المزيد

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

السن المحدد لصرف قرض الأطباء من بنك القاهرة

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد بني بياضة بالمدينة المنورة وقصة أول صلاة جمعة في الإسلام

أعظم الطاعات، فضائل الصلاة على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالهروب من مواجهة المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads