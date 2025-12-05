مصرع وإصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري في ميت غمر

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب موتوسيكل على كوبري أبو نبهان بميت غمر في محافظة الدقهلية.

انقلاب موتوسيكل أعلى كوبري بميت غمر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل على كوبري أبو نبهان في ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

أسماء الضحية والمصاب في الحادث

وكشف مصدر طبي بمستشفى ميت غمر عن استقبال محمود ن أبو ش 17 سنة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة وسحجات متفرقة بالجسم.

كما لقي نور عاطف جلال 17 سنة مصرعه ووصل جثة هامدة لمستشفى ميت غمر المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.