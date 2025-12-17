الأهلي الثاني وترتيب متأخر للزمالك، الأندية الأكثر تمثيلًا بلاعبيها في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

تستعد المملكة المغربية لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستشهد حضورًا قويًا لأبرز نجوم القارة السمراء، في انعكاس واضح لقوة وتنوع كرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية.

الأندية الافريقية الأكثر تمثيلًا في كأس الأمم الإفريقية 2025

وكشفت الإحصائيات عن قائمة الأندية الأفريقية الأكثر تمثيلًا بعدد اللاعبين المشاركين في البطولة، حيث تصدرت أندية جنوب إفريقيا ومصر وتنزانيا وبوتسوانا المشهد، على النحو التالي:

اورلاندو بيرتيس (جنوب إفريقيا) — 9 لاعبين النادي الأهلي (مصر) — 8 لاعبين جلاكسي (بوتسوانا) — 7 لاعبين سيمبا (تنزانيا) — 7 لاعبين عزام (تنزانيا) — 6 لاعبين الزمالك (مصر) — 5 لاعبين ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) — 5 لاعبين جيروفوني يونايتد (بوتسوانا) — 5 لاعبين بيراميدز (مصر) — 4 لاعبين يانج أفريكانز (تنزانيا) — 4 لاعبين

ويعكس هذا الحضور الكبير عمق وجودة كرة القدم الأفريقية على مستوى الأندية، ودورها المحوري في دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب والخبرات، ما يبشر بنسخة قوية ومثيرة من أمم إفريقيا 2025 على الأراضي المغربية.

ومن المنتظر أن تنطلق كأس الأمم الأفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الحالي وتستمر حتى 18 يناير المقبل وسط منافسة قوية من المنتخبات المشاركة في البطولة.

