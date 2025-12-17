الأربعاء 17 ديسمبر 2025
تجديد حبس عصابة استغلال أطفال في أعمال التسول والنشل بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة شمال القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في استخدام الأطفال بالتسول والنشل بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.


البداية كانت عندما تمكنت  الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من كشف شبكة مكونة من 6 رجال و5 سيدات، من بينهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقومون باستغلال الأطفال الأحداث في التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق  محافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

وتم ضبط المتهمين برفقة 17 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بأنشطة التسول والبيع الإلحاحي.

جرائم استغلال الأحداث
 

وبمواجهتهم بالتحريات، أقر المتهمون بممارستهم هذه الأنشطة الإجرامية
 

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم في إحدى دور الرعاية لحمايتهم.


ما هي عقوبة  مرتكبي جريمة التسول؟ 

- يعاقب كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه

- يعاقب بالسجن المؤبد وقد تصل للإعدام كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره  ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

