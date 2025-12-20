هل نشهد زيادة في أسعار اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان؟ الزراعة توضح

18 حجم الخط

أسعار اللحوم، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن أسعار جميع مصادر البروتين الحيواني مستقرة، بما يشمل اللحوم والدواجن والألبان والبيض، موضحا أن الدولة تبذل جهودًا مكثفة لضبط الأسواق والحفاظ على هذا الاستقرار، بما يضمن عدم تعرض المواطنين لأي اضطرابات في الأسعار.

رقابة مشددة على صناعة الأعلاف واستخدام قواعد بيانات دقيقة



وأشار سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، إلى وجود رقابة قوية ومستمرّة على صناعة الأعلاف، بالإضافة إلى الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة تساعد الوزارة في رصد أي فجوات في الإنتاج وسدها في الوقت المناسب، بما يضمن توازن العرض والطلب في السوق المحلي.

جاهزية كاملة لمواجهة المواسم المقبلة وتعزيز الانتاج الحيواني



وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية أن الوزارة جاهزة بالكامل للمواسم المقبلة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم إلى جانب الاستيراد عند الحاجة، مشيرًا إلى أن الدولة دائمًا تسبق الأحداث بخطوات لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

تحذير من الشائعات والمعلومات المغلوطة بشأن أسعار اللحوم



انتقد سليمان انتشار تصريحات غير مسؤولة ومواقع إلكترونية تنشر أخبارًا مغلوطة حول أسعار اللحوم، مشددًا على أن هذه الشائعات تسبب بلبلة لدى المواطنين دون مبرر، داعيًا الجميع للاعتماد على الإعلانات الرسمية للوزارة.

عدم وجود أي زيادات في أسعار اللحوم خلال رمضان



وشدد سليمان على أنه لا توجد أي زيادات في أسعار اللحوم في شهر رمضان، مؤكدًا أن أي تغييرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا وفوريًا، وأن جميع المؤشرات الحالية تؤكد استقرار الأسعار وعدم وجود أي زيادات متوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.