الأردن يشارك في قصف أهداف لتنظيم الدولة بسوريا

سلاح الجو الأردني
ذكر التلفزيون الأردني اليوم السبت أن سلاح الجو الملكي الأردني شارك في الضربات الأمريكية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش في سوريا الليلة الماضية.

 

الحرب على الإرهاب

وقال التلفزيون الأردني: إن "المشاركة الأردنية تأتي في إطار الحرب على الإرهاب، ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم الدولة إنتاج نفسه وبناء قدراته في سوريا".

وفجر اليوم السبت، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، إطلاق عملية عسكرية باسم "عين الصقر" ضد تنظيم الدولة في سوريا، ردا على هجوم في تدمر قبل أيام أودى بحياة 3 أميركيين.

وقال هيغسيث، في منشور على منصة إكس: إن القوات الأمريكية بدأت عملية "عين الصقر" في سوريا للقضاء على مقاتلين وبنى تحتية ومواقع تخزين أسلحة لتنظيم الدولة، في رد مباشر على الهجوم الذي استهدف قوات أميركية في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

 

ولاحقا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده توجّه ضربات قوية جدا ضد معاقل تنظيم الدولة في سوريا، وأشار إلى أن الهجمات تُعَد ردا قاسيا على عمليات القتل التي ارتكبها التنظيم بحق الجنود الأميركيين في سوريا.

 

وأضاف ترامب أن "الحكومة السورية بقيادة رجل (في إشارة للرئيس السوري أحمد الشرع) يعمل جاهدا لإعادة المجد لسوريا تؤيد بالكامل عمليتنا العسكرية ضد تنظيم الدولة".

 

من جانبها، قالت الخارجية السورية، في بيان: إن دمشق تؤكد التزامها الثابت بمكافحة تنظيم الدولة، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في البلاد.

 

وأضاف بيان الخارجية أن سوريا ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة في جميع المناطق التي يهددها، داعية الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي إلى دعم جهود دمشق في مكافحة الإرهاب.

