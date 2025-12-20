السبت 20 ديسمبر 2025
قسد ترحب بالضربات الأمريكية لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا

رحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بضربات القوات الأمريكية وقوات "التحالف الدولي" لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا الساعات الماضية.

أوكار تنظيم داعش الإرهابي

وجاء في بيان صادر عن "قسد": "تتقدّم القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بخالص التقدير للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي على الضربات الجوية والصاروخية الدقيقة التي استهدفت أوكار تنظيم داعش الإرهابي في سوريا خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "إنّ هذا الدعم الجوي المتواصل يمثل عاملا حاسما في منع تنظيم داعش من إعادة تجميع خلاياه أو استعادة نشاطه التخريبي".

وتابع البيان: "لقد أثبتت التجربة أنّ الحرب على الإرهاب لا يمكن أن تتوقف أو تتباطأ، فداعش ما يزال يشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة، ويعمل على استثمار أي فراغ أو تراخي في الجهود العسكرية والأمنية".

وشدّد البيان على أهمية استمرار العمليات المشتركة حتى القضاء الكامل على التنظيم وقدراته.

كما ذكّرت "قسد" بتنفيذها مئات العمليات الأمنية والعسكرية ضد "داعش"، والتي أسفرت عن اعتقال قيادات خطرة وتفكيك مجموعات نشطة وذلك بدعم مباشر من "التحالف الدولي"، معتبرة أن هذا التنسيق المشترك أثبت فعاليته وهو الطريق الوحيد لإزالة التهديد.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها أطلقت أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق في ضربات مكثفة ضد تنظيم "داعش" في سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف قوات أمريكية في تدمر قبل أيام.

