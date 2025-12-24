مستشار رئيس الوزراء: خطة حكومية لخفض الدين بالتعاون مع البنك المركزي قريبا (فيديو)

18 حجم الخط

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن أولويات الحكومة خلال 2026، ستكون لخفض الدين، واستمرار تقديم الدعم الأكبر لقطاعي الصحة والتعليم، مضيفا: آن لكل من تحمل في الظروف الصعبة السابقة أن يجني نتيجة الإصلاح في الدولة المصرية.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المليارات التي سيتم توفيرها من تخفيض الدين سيتم توجيهها للمواطنين لتزويد الدخل واستمرار تحسين الخدمات، مؤكدا: المواطن سيستفيد من تخفيض الديون.

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى ملف التعليم، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، لدعم قطاع استراتيجي، مضيفا: الفصول في السنوات الماضية كانت ممتلئة بالطلاب وبها أكثر من 150 طالبا وبعضهم كان يجلس على الأرض للتعلم، أما الآن الفصل به 29 طالبا وأقل.

وأكد أن استثمارات القطاع الخاص ستوفر فرص عمل للشباب، وإتاحة مصادر دخل لهم مع تقليل معدلات البطالة، مضيفا: الحمد لله الفترة اللي فاتت بنينا دولة، وشغالين على خفض الديون، وقريبًا هناك توجيهات رئاسية لتخفيض الديون.

وأكد أنه خلال أيام ستعلن الحكومة عن الإجراءات الخاصة بخفض الديون بالتعاون مع البنك المركزي وعرض خطة تخفيض الدين وتم اتخاذ إجراءات حاسمة في ذلك الملف، معلقا: المستثمرون اللبنانيون وكل المؤسسات العالمية تشيد بمصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا تتضمنان فرض أعباء جديدة على المواطن، مشددًا على أن الدولة حريصة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ومراعاة البعد الاجتماعي في مختلف السياسات الاقتصادية.

