الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

اليوم، حقوق الإنسان بالشيوخ تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو
18 حجم الخط

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

 

تفاصيل اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع وزير الخارجية

يتناول اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، مع وزير الخارجية، خطة الدولة المصرية ونهجها في تطوير ملف حقوق الإنسان.

 

جهود مصر في دعم حقوق الإنسان 

كما يناقش الاجتماع، رؤية العالم لجهود مصر في دعم حقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لـحقوق الإنسان.

 

وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن هذه المرحلة تتطلب تفكيرًا إستراتيجيًّا ورؤية وطنية عميقة وعملًا جادًّا من أجل التغلب على التحديات التي نواجهها.

 

اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لوضع خطة عمل دور الانعقاد الأول 

جاء ذلك خلال رئاسته أول اجتماع للجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، لوضع خطة عمل خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في الأسابيع الماضية.

 

جهود مصر في ملف حقوق الإنسان 

وأشار القصبي، إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تضم نخبة من القامات والخبرات المتنوعة القادرة على تقديم الجديد للمواطن المصري في ملف حقوق الإنسان. 

وأوضح أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد طفرة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، وفق ما أقره الدستور في هذا الشأن، وكذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

 

تشكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ 

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن فوز الدكتور عبد الهادي القصبي، بمنصب رئيس اللجنة، والنائبين محمد صلاح المعداوي، وهبة شاروبيم، وكيلين، وأميرة صابر، أمينًا للسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الاستراتيجية الوطنية التضامن الاجتماعي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدر عبد العاطى وزير الخارجية مجلس الشيوخ ملف حقوق الانسان

مواد متعلقة

بعد موافقة الشيوخ، احذر العقوبة الجديدة لسرقة الكهرباء

بداية ساخة لمجلس الشيوخ.. فتح ملفات صعبة مع بداية دور الانعقاد.. تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وتعديل شروط الانضمام لنقابة المهن الرياضية

بعد موافقة مجلس الشيوخ، كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

إسرائيل تمطر "سد المنطرة" بريف القنيطرة في سوريا بالقنابل (فيديو)

مصر تشارك في اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن صفقة "بديل" محمد صلاح

لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026

محافظ الدقهلية يزور مصابي انهيار عقار المنصورة بالمستشفى (صور)

وقوع مصابين وتهشم سيارات، بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن انهيار عقار المنصورة (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

وزارة النقل تعلن عن فرص عمل للشباب والفتيات، الشروط وطرق التقديم

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads