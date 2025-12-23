سؤال برلماني عن خطة الحكومة للحد من حوادث الطرق

18 حجم الخط

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة، ممثلة في وزيري النقل، والتنمية المحلية، بشأن الحد من حوادث الطرق السريعة بين المحافظات.

أسباب حوادث الطرق

وأكد النائب أن الغالبية العظمى من هذه الحوادث تنجم عن رعونة السائقين بسبب تجاوز السرعات المقررة، وعدم الالتزام بالإشارات المرورية، ما يؤدي إلى سقوط عشرات الضحايا يوميًا وإصابات جسيمة تؤثر على الأسر والمجتمع والاقتصاد الوطني.

خطة فعالة لمواجهة أزمة حوادث الطرق

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع خطة شاملة واستراتيجية فعالة من قبل الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، بما يحمي أرواح المواطنين ويقلل الخسائر البشرية والمادية على حد سواء.

زيادة الحملات المرورية لمواجهة حوادث الطرق

وشدد على أهمية زيادة الحملات المرورية للتأكد من الالتزام بقواعد السير، وفرض غرامات فورية على المخالفين، مع تركيب أجهزة مراقبة ذكية على الطرق السريعة لرصد السرعات الزائدة والتجاوزات الخطرة.

تحسين جودة الطرق لمواجهة الحوادث

ودعا إلى ضرورة تحسين البنية التحتية للطرق بتوسيع حارات المرور، وصيانة الإشارات، وإنشاء فواصل أمان لتقليل الحوادث، وإطلاق حملات توعية مستمرة على مستوى المحافظات حول مخاطر السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة، بالتنسيق مع المدارس ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مشددا على ضرورة تطبيق عقوبات قانونية صارمة ضد المخالفين بشكل سريع، مع رصد المخالفين المتكررين ومحاسبتهم، لضمان الردع الفعلي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن حوادث الطرق السريعة ليست مجرد أرقام إحصائية، بل حياة المواطنين وأمنهم الشخصي والعائلي، وأن تجاهل المشكلة يضاعف حجم الكوارث البشرية ويزيد الأعباء على القطاع الصحي والاقتصاد الوطني.

وأشار النائب، إلى أن الحد من حوادث الطرق السريعة مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، داعيًا إلى تفعيل التدابير المرورية الفورية، وتعزيز التوعية العامة، وتشديد الرقابة القانونية.

وقال عضو مجلس النواب: حماية حياة المصريين على الطرق ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا ملزمًا لكل الجهات المعنية، لضمان أن تصبح الطرق السريعة آمنة للجميع وتخدم التنمية دون المخاطرة بأرواح المواطنين.

