جامعة القاهرة تحيي ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي طه حسين

تحيي جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، أحد أبرز رموز التنوير، وأحد مؤسسي النهضة الفكرية والأكاديمية بالجامعة، بما قدمه من إسهامات رائدة أسهمت في ترسيخ مكانتها العلمية وإشعاعها الثقافي في مصر والعالم العربي.

ويجسد الدكتور طه حسين، الذي ارتبط اسمه بتاريخ الجامعة منذ نشأتها، نموذجًا فريدًا للإرادة والعلم والتجديد الفكري، ويمثل إرثه الثقافي والأدبي مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة من الباحثين والطلاب، بما قدمه من رؤى رائدة أسهمت في تأسيس حركة النهضة الفكرية والأدبية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن إحياء ذكرى ميلاد الدكتور طه حسين هو احتفاء بقيمة ورمز وطني كبير، وبمسيرة حافلة بالتحدي والإنجاز، تركت بصمة خالدة في الوعي المصري والعربي، مضيفًا أن الجامعة تفخر بأن عميد الأدب العربي كان أحد أعمدتها العلمية التي ما زالت تمدّ الزمن بإشعاع فكري لا ينطفئ.

وأكدت جامعة القاهرة في هذه المناسبة استمرارها في دعم مسيرة التنوير والمعرفة، وتعزيز دورها كمنارة للفكر الحر والإبداع، وفاءً لرموزها الذين صنعوا تاريخها وأسّسوا لمكانتها المرموقة محليًا ودوليًا.

