أنغام تنتهي من تسجيل أغنية جديدة، تعرف على موعد طرحها

18 حجم الخط

تستعد الفنانة أنغام لاستقبال العام الجديد 2026 بنشاط فني مكثف، حيث تشير التقارير الفنية الأخيرة إلى تحضيراتها لمفاجأة غنائية لجمهورها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

أغنية جديدة في الطريق

كشفت مصادر مقربة أن أنغام تعقد حاليًا جلسات عمل مكثفة مع نخبة من الشعراء والملحنين لاختيار أغنية "سينجل" جديدة من المتوقع طرحها في ليلة رأس السنة.

من المتوقع أن تحمل الأغنية طابعًا رومانسيًّا دراميًّا، وهو اللون الذي يتميز به إحساس أنغام ويترقبه جمهورها في المناسبات الخاصة.

حفل ليلة رأس السنة

إلى جانب الأغنية الجديدة، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية ضمن احتفالات ليلة رأس السنة 2026.

وكانت أنغام طرحت مؤخرا أحدث أغانيها اختلفنا فرقنا افترقنا على جميع منصات الاستماع، بعد نجاح أغنية سيبتلي قلبي التي تصدرت تريندات مواقع التواصل فور طرحها.

وعلقت أنغام على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: اختلفنا فرقنا افترقنا، دلوقتي تقدروا تسمعوها على يوتيوب وكل المنصات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.