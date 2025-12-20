10 صور ترصد عرض "حفلة الكاتشب" على مسرح الغد بالعجوزة

18 حجم الخط

يشهد العرض المسرحي الجديد “حفلة الكاتشب” الذي يُعرض على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، إقبالًا جماهيريًا كبيرا منذ انطلاق لياليه، حيث امتلأت قاعة المسرح، ورفعت شعار “كامل العدد".

عرض حفلة الكاتشب

ويُقدَّم العرض ضمن أنشطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح، برئاسة المخرج هشام عطوة ويأتي العمل في إطار مشروع “مدرسة العصفوري” بإشراف المخرج الكبير سمير العصفوري، ومن إخراج أحمد صبري، وإنتاج فرقة الغد برئاسة الفنان سامح مجاهد.

ويُعرض “حفلة الكاتشب” يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح الغد بالعجوزة، عدا يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.

قصة عرض حفلة الكاتشب

يذكر أن العرض يقدم رؤية فنية تمزج بين التمثيل والغناء والاستعراض، حاملًا رسالة إنسانية تدعو إلى السلام ونبذ العنف، من خلال طرح ساخر ينتقد عبثية الصراعات الإنسانية.

أبطال عرض حفلة الكاتشب

العرض المسرحي “حفلة الكاتشب” من تأليف وأشعار محمد زناتي، وبطولة: بسمة شوقي، فكري سليم، ضياء الدين زكريا، وليد فوزي، محمد عشماوي، ياسمين أسامة، أبو بكر حسين، سهيل راجح، ساندرا سامح، أحمد أبو الحسن، ديما هيجر، مونيكا وحيد، هبة شبل.

الديكور: محمود حنفي، الملابس: خلود أبو العينين، الماكياج: سارة طارق، الإضاءة: عز حلمي.

أما عن الموسيقى والألحان فهي لأحمد الناصر، والفيديو مابينج: مصطفى فجل، وتصميم دعايه معتز مرجان، والاستعراضات: محمد بحيري،و مساعدا الإخراج: إسراء حسن وريهام علي، والمخرج المنفذ: محمد أحمد كامل.

