السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمرو الليثي ناعيا سمية الألفي: فقدنا فنانة عظيمة

سمية الألفي وعمرو
سمية الألفي وعمرو الليثي، فيتو
18 حجم الخط

نعى الإعلامي عمرو الليثي الفنانة القديرة سمية الألفي التي وافتها المنية اليوم السبت، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. 

وقال الليثي: “فقدنا فنانة عظيمة أثرت الفن المصري بالعديد من الأعمال الرائعة، وهي صاحبة مدرسة في الأداء التمثيلي وقامة فنية كبيرة، رحم الله الفنانة القديرة سمية الألفي وأسكنها فسيح جناته”.

يذكر أن آخر حوارتها التليفزيونية كان مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس.

وفاة الفنانة سمية الألفي 

غيب الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الفنانة الكبيرة سمية الألفي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 72 عامًا. 

ولدت الفنانة الراحلة بمحافظة الشرقية عام 1953، وحصلت على الليسانس من كلية الآداب (قسم علم الاجتماع) من جامعة القاهرة. قبل أن تلتحق بمجال الفن خلال سبعينيات القرن الماضي من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية (أولاد علي بمبة) عام 1976، ثم فيلم (الحساب يا مدموزيل) بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون. 

من أبرز أعمالها: علي بيه مظهر و40 حرامي، الرايا البيضا، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية. قدمت سمية الألفي خلال مسيرتها الفنية  أكثر من 100 عمل بين السينما والمسرح والتليفزيون، وتميزت بقدرتها على التحول بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية ببراعة، كما شاركت في مسلسلات رمضانية ناجحة مثل "العطار والسبع بنات".   

تزوجت سمية الألفي من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 1974، وهي والدة الفنان أحمد الفيشاوي. 

كما تزوجت في مرحلة لاحقة  من مودي الإمام ومدحت صالح والمخرج جمال عبد الحميد.  وقبل ست سنوات دخلت الفنانة الراحلة سمية الألفي في صراع مع مرض السرطان، ما كان سببا في ابتعادها عن الوسط الفني بشكل كامل.  

وفي شهر أكتوبر الماضي حرصت الفنانة الراحلة على الظهور في لوكيشن تصوير مسلسل سفاح التجمع دعما لبطل المسلسل أحمد الفيشاوي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس سمية الألفي واحد من الناس

الأكثر قراءة

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

كأس الأمم الإفريقية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي والقناة الناقلة

تحرك برلماني لمواجهة أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر، انخفاض ملحوظ وطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

وزير الإسكان يتفقد مدينة الشيخ زايد ويبحث تطوير الطرق

وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

تفسير حلم السيول في المنام وعلاقته بخير قادم ورجوع غائب

دعاء استقبال شهر رجب، وحكم التهنئة بحلوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads