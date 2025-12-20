مباراة الزمالك وحرس الحدود لا تقبل القسمة على اثنين.. تاريخ مواجهات يميل للزمالك.. التشكيل المتوقع للفارس الأبيض.. وصراع الإرادة يحسم اللقاء المرتقب

18 حجم الخط

يخوض فريق الزمالك مساء اليوم السبت مواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في لقاء يرفع شعار «الفوز فقط» لكلا الفريقين، في ظل اشتداد المنافسة داخل المجموعة الثالثة ورغبة كل طرف في تحسين موقعه بجدول الترتيب مبكرًا.

حسابات معقدة في المجموعة الثالثة

تكتسب المباراة أهمية خاصة بسبب تقارب المستويات داخل المجموعة، ما يجعل أي نتيجة مؤثرة على شكل المنافسة خلال الجولات المقبلة.

الزمالك يدرك أن فقدان أي نقاط قد يعقّد موقفه في البطولة، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء بطموحات تحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أكبر أندية الكرة المصرية، واستغلال حالة الضغط المفروضة على الفريق الأبيض.

تاريخ مواجهات يميل إلى الزمالك

تاريخيًا، تميل الكفة بوضوح لصالح الزمالك في مواجهاته أمام حرس الحدود بمختلف البطولات. وخلال 43 مباراة جمعت الفريقين، نجح الزمالك في تحقيق الفوز في 27 مواجهة، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل، وتلقى الفريق الأبيض 9 هزائم فقط.

وسجل الزمالك 74 هدفًا في شباك حرس الحدود، مقابل 42 هدفًا استقبلها مرماه، كما نجح في هز الشباك خلال 38 مباراة، وخرج بشباك نظيفة في 17 مواجهة، ما يعكس التفوق الهجومي والدفاعي للفارس الأبيض على مدار السنوات الماضية.

ذكريات خاصة في نفس التاريخ

تحمل ذاكرة المواجهات بين الفريقين ذكرى إيجابية لجماهير الزمالك، حيث التقى الفريقان في نفس التاريخ، 20 ديسمبر 2022، ضمن منافسات الدوري الممتاز، وحقق الزمالك فوزًا كاسحًا بنتيجة 4-0، في مباراة قدم خلالها الأبيض أداءً هجوميًّا قويًّا وحسم اللقاء مبكرًا، وهو ما يأمل الجمهور في تكراره الليلة.

قراءة فنية قبل صافرة البداية

يدخل الزمالك اللقاء بتوجه فني يعتمد على منح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، إلى جانب بعض أصحاب الخبرات، في محاولة لتحقيق التوازن بين الأداء والنتيجة. ويركز الجهاز الفني على فرض السيطرة في وسط الملعب، مع تنويع الحلول الهجومية لتفادي التكتلات الدفاعية المتوقعة من حرس الحدود.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المنتظر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: هشام فؤاد – إيشو – محمود حمدي الونش – بارون أوشينج

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد شريف – آدم كايد – خوان بيزيرا

خط الهجوم: عمرو ناصر

صراع الإرادة يحسم المواجهة

في ظل الغيابات والتغييرات، تبقى الروح القتالية والتركيز الذهني عاملين حاسمين في تحديد هوية الفائز.

الزمالك يدخل اللقاء مدعومًا بتاريخه وتفوقه الرقمي، بينما يعول حرس الحدود على الانضباط والتنظيم لخطف نتيجة إيجابية، في مواجهة قد تحمل مفاجآت حتى الدقائق الأخيرة.

