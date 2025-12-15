رئيس الإنجيلية: معرفة السيد المسيح وحضوره قوة حية تغير حياة الإنسان

18 حجم الخط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الخدمة بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، حيث قدّم عظة بعنوان «المسيح الذي لم نعرفه بعد»، وذلك بحضور القس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام عطية، راعي الكنيسة، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس أمير صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بالمنيا، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي، إلى جانب عدد من قيادات وخدام سنودس النيل الإنجيلي، وشعب الكنيسة.

وفي بداية كلمته، أكد رئيس الطائفة على وحدة الكتاب المقدس وقوته ويقينه، مشيرًا إلى أن معرفة المسيح لا تقوم على مجرد معرفة عقلية، بل تبدأ من الانفتاح لحضور المسيح كعلاقة حيّة وقوة روحية مُغيِّرة تدخل إلى حياة الإنسان، ومن خلال حضوره تنفتح العقول والقلوب على طريق الحياة الجديدة التي تقود إلى السلام الحقيقي.

وتأتي هذه المشاركة في جولة رعوية شملت عددًا من الكنائس بمحافظة المنيا، حيث شارك رئيس الطائفة في احتفال تنصيب القس عادل هابيل، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشرموخ، كما شارك في حفل رسامة وتنصيب شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بأبوقرقاص البلد.

رئيس الإنجيلية: السوشيال ميديا تسرق من حياتنا السلام والفرح

بدأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية بمحافظة المنيا، بمشاركته في احتفال تنصيب القس عادل هابيل راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشرموخ، إلى جانب مشاركته في حفل رسامة وتنصيب شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بأبوقرقاص البلد.

جاء الاحتفال بتنصيب القس عادل هابيل بحضور القس رزق الله نوح، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم جودة، رئيس مجمع ملوي الإنجيلي، والدكتور القس بيتر إبراهيم، سكرتير مجمع ملوي.

قوة الكتاب المقدس

وقدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للقس عادل هابيل بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة، متمنيًا له خدمة مثمرة ومباركة، كما تم تكريم القس أيوب سعد راعيًا إكراميًّا للكنيسة الإنجيلية بشرموخ، تقديرًا لمسيرته الروحية وخدمته الممتدة، مؤكدًا أنه يُعد من أعلام سنودس النيل الإنجيلي لما يتميز به من عمق في الخدمة والإيمان والتواضع والمحبة.

كما شارك رئيس الطائفة الإنجيلية في رسامة وتنصيب شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بأبوقرقاص البلد، بحضور القس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا، والشيخ عادل زكي، نائب رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والقس أمير شحاتة، راعي الكنيسة، إلى جانب عدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلي ومجمع مشيخة المنيا الإنجيلي، والخدام، وشعب الكنيسة.

وأكد الدكتور القس أندريه زكي، خلال مشاركته في الحفلين، أن قوة الكتاب المقدس تكمن في صدقه وواقعيته، إذ لم يتجاهل لحظات الضعف، بل أبرز كيف يعمل الله على تحويل الفشل إلى بداية جديدة، داعيًا الرعاة والخدام الجدد إلى الالتزام الروحي وخدمة الكنيسة بروح المحبة والمسؤولية.

وأضاف: "علينا أن نهتم جيدًا بتساؤلات الناس، ويجب أن نتعلم لكي نرد على تساؤلاتهم، الفرح مصدره الروحانية الحقيقية، والصلاة نعمة مغيرة وعلاقة حية مع الله، وهي سبب أساسي للفرح في حياتنا، الشكر والفرح والصلاة مرتبطون بجميع ظروفنا. العالم تغير وأصبحت السوشيال ميديا تسرق من حياتنا السلام والفرح والشكر بسبب المقارنات، وتخلق أبطالًا وهميين".

