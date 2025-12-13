رئيس الإنجيلية: الصلاة والفرح ثمار الإيمان الحقيقي

18 حجم الخط

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، افتتاح مهرجان عيد الشكر بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم، بحضور راعي الكنيسة الدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة بسنودس النيل الإنجيلي، ومن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، القس أكرم ناحي، والشيخ رضا البطل، بجانب مشاركة فريق ترانيم الحياة الأفضل، ومن المقرر أن يستمر المهرجان على مدار عدة أيام.

وجود الله الدائم في حياتنا

وقدّم الدكتور القس أندريه زكي كلمة افتتاحية روحية تحت عنوان: «اشكروا في كل شيء، وافرَحوا في كل حين»، تحدّث فيها عن معنى الشكر كاختبار روحي عميق يعبر عن وجود الله الدائم في حياتنا، مؤكدًا أن الشكر رؤية روحية ترتبط بالصلاة والفرح باعتبارهما ثمار الإيمان الحقيقي، وتجدد الرجاء رغم التحديات، مشددًا على أن حياتنا يجب أن تكون حياة شكر وفرح دائم وصلاة مستمرة، مضيفًا: "الشكر رؤية للحياة تُعلّمنا أن نرى نعمة الله في كل ما نعبر به. فحين نشكر، نحن نعلن ثقتنا الكاملة أن يد الله تعمل دائمًا لخيرنا."

كما وجّه الدكتور القس أندريه زكي شكره وتقديره لراعي الكنيسة الدكتور القس نادي لبيب، ولشعب الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، مشيدًا بمحبتهم وخدمتهم وأجواء الفرح الروحي التي ميزت الاحتفال هذا العام.

ومن جانبه، عبّر الدكتور القس نادي لبيب، راعي الكنيسة ورئيس مجمع القاهرة بسنودس النيل الإنجيلي، عن امتنانه لحضور رئيس الطائفة وتشجيعه الدائم للكنيسة وخدمتها، مؤكدًا تشجيع جميع الكنائس والأحباء في كل مكان على الاحتفال بالشكر وجعل حياتهم مليئة بالامتنان لله، ومشيرًا إلى أن مشاركته في الافتتاح تمثل دعمًا كبيرًا وتشجيعًا روحيًا لشعب الكنيسة وخدامها.

كما قدّم فريق الحياة الأفضل مجموعة من الترانيم الوطنية والروحية التي جمعت بين شكر لله ومحبة الوطن، وحملت رسائل رجاء ومحبة، في مزيج فنّي وروحي يعكس رسالة الكنيسة ودورها في خدمة الإنسان والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.