سياسة

رئيس الإنجيلية: ميلاد المسيح يحمل رجاء يغير العالم ويمنح الأمل للبشر

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر العرض المسرحي «الميلاد»، الذي نظمته هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة بالتعاون مع المسرح الغنائي المصري، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، على مسرح قصر النيل بوسط البلد.

وشهد الحفل الشيخ عصام عطية، رئيس هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

 

رسالة الميلاد تحمل أملًا حقيقيا للناس

 

وخلال مشاركته، أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن رسالة الميلاد تحمل أملًا حقيقيًا للناس الذين يعيشون على الهامش، مشيرًا إلى أن ميلاد السيد المسيح جاء في أجواء مليئة بالتوترات السياسية والاقتصادية، إلا أن هذا الميلاد حمل رجاءً قادرًا على تغيير العالم، مضيفًا: «لنرَ الميلاد… الميلاد الذي هو رجاء».

 

ومن جانبه، أعرب الشيخ عصام عطية عن تقديره لحضور رئيس الطائفة الإنجيلية وقيادات الطائفة، مؤكدًا أن تنظيم هذا العمل الفني يأتي في إطار رسالة الهيئة لتعزيز القيم الروحية والثقافية، وتشجيع الفنون الهادفة كوسيلة للتأثير الإيجابي في المجتمع.

 

ويُعد العرض إبداعًا فنيًا مشتركًا، من تأليف الأستاذة داليا فريد والدكتور إبراهيم موريس، وإخراج رينا أندراوس، فيما تولى الإنتاج الفني ديفيد يؤاقيم، ويعتمد العمل على المزج بين الأداء المسرحي والغناء المباشر، في تجربة فنية متكاملة تعكس روح عيد الميلاد وقيم المحبة والسلام.

رئيس الإنجيلية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدًا أن رسالة الميلاد تمثل نداءً متجددًا للفرح والرجاء، ورسالة محبة وتشجيع للعالم، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق علاقات المحبة الحقيقية التي تجمع الكنائس والمصريين، وتسهم في تعزيز قيم السلام.

رئيس الإنجيلية ميلاد المسيح القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الانجيلية

