سياسة

عقب انتهاء جولة الإعادة بانتخابات النواب، ما شروط إعلان فوز مرشحي الفردي والقوائم؟

بعد الانتهاء من جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حدد قانون الانتخابات شروط فوز مرشحي النظام الفردي، حيث يتطلب فوز المرشح حصوله على أعلى عدد من الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية، مع ضرورة اجتيازه نسبة معينة من الأصوات وفقا للتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية.

الأغلبية المطلقة من شروط الفوز في الفردي والقائمة في انتخابات النواب

تنص المادة (23) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه: يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.

وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة

وفيما يخص نظام القوائم، نصت المادة ذاتها على أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.

كما تنص المادة (24) من قانون انتخابات مجلس النواب على أنه في حالة المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة، حيث انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.

وفي حال وجود قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

