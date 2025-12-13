مدحت الزاهد: نظام القائمة الموحدة المغلقة بداية العوار في النظام الانتخابي

18 حجم الخط

أكد الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وقوع تجاوزات في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، مضيفا أن الخلل الحقيقي بدأ من عدم الأخذ بمطالب المعارضة في الحوار الوطني، والمتمثلة في تطبيق نظام القوائم النسبية غير المشروطة.

مدحت الزاهد: سيطرة رأس المال السياسي يؤدي إلى إقصاء المستقلين

وفي تصريح خاص لـ "فيتو"، أكد الزاهد أن نظام القائمة الموحدة المغلقة كان هو "بداية العوار في النظام الانتخابي"، لأنه يفتح الباب لـ"هيمنة القوى وأحزاب الموالاة الكبرى" وسيطرة رأس المال السياسي، مما يؤدي إلى إقصاء المستقلين والمعارضة وإضعاف التمثيل المجتمعي.

وأشار الزاهد إلى أن العملية الانتخابية شابها عوار في إجراءات الفرز والدعاية واستخدام المال السياسي والقانون الانتخابي الذي يحتوي على "انتخابات بالقوائم المطلقة" و"تقسيم غير عادل للدوائر" يخالف ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، ولا يراعي مبدأ التمثيل العادل.

وشدد مدحت الزاهد على أن كل ما سبق من تجاوزات يستلزم "إعادة العملية الانتخابية بالكامل"، وكشف عن أن الحزب ""يدرس حاليًا المطالبة بإعادة النظر في العملية الانتخابية برمتها".

وتوقع الزاهد أن تشهد هذه الانتخابات "العديد من الطعون بعدم دستوريتها" من جانب بعض المرشحين أو ممن لديهم أدلة تثبت إهدار حقوقهم.

