ماذا بعد التظلمات؟ المسار القانوني لاتهامات التلاعب في جولة إعادة الانتخابات

مع انتهاء جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، انتقلت بعض الأحزاب من ساحة المنافسة الانتخابية إلى المسار القانوني، في محاولة لحسم الجدل حول ما أثير من وقائع تتعلق بسير العملية الانتخابية ونزاهتها.

وفي هذا السياق، أعلن حزب العدل تقدمه بتظلمات رسمية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على خلفية ما وصفه بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز في عدد من الدوائر، خاصة بمحافظتي الشرقية والغربية.

ضوابط التظلم من الانتهاكات الانتخابية

اللجوء إلى التظلمات، وفقًا للخبراء، يمثل المسار الدستوري الوحيد المتاح أمام الأحزاب والمرشحين حال الاشتباه في وجود تجاوزات، ويضع الوقائع المثارة تحت الاختبار القانوني بدلًا من بقائها في نطاق الجدل السياسي أو الإعلامي.

من التظلم إلى الفحص، كيف تتعامل الهيئة مع الشكاوى؟

بحسب القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص التظلمات المقدمة إليها من المرشحين أو الأحزاب، حال توافر مستندات أو قرائن تشير إلى وجود مخالفات مؤثرة. وتشمل هذه الإجراءات مراجعة محاضر الفرز، ومطابقة النتائج النهائية بالمحاضر الفرعية، فضلًا عن فحص أي بلاغات رسمية جرى تحريرها أثناء العملية الانتخابية.

وفي بيان حزب العدل، أشار الحزب إلى رصد محاضر فرز مغايرة لتلك التي تسلمها مندوبوه، وقفزات مفاجئة في نسب التصويت داخل بعض اللجان، إلى جانب وقائع تتعلق بشراء أصوات، تم تحرير محاضر بشأنها، وهي وقائع حال ثبوتها، قد تفتح الباب أمام قرارات قانونية تتراوح بين إعادة الفرز أو إلغاء نتائج لجان بعينها، وفقًا لتقدير الهيئة.

ولا يعني تقديم التظلمات بالضرورة إدانة مسبقة أو تغييرًا تلقائيًا في النتائج، إذ تخضع جميع الشكاوى لمعيار التأثير الجوهري، أي مدى انعكاس المخالفات – إن ثبتت – على النتيجة النهائية للانتخابات.

وفي حال عدم ثبوت هذا التأثير، تحفظ التظلمات، ويعتمد المسار الانتخابي كما هو.

في المقابل، يرى متابعون أن التعامل الجاد والشفاف مع هذه التظلمات يمثل اختبارًا مهمًا لثقة الرأي العام في العملية الانتخابية، خاصة في جولات الإعادة التي تشهد عادة تنافسًا حادًا وحساسية أعلى للنتائج.

لذا يؤكد حزب العدل في بيانه، أن لجوءه للمسار القانوني يأتي دفاعًا عن إرادة الناخبين، محذرًا من أن تجاهل مثل هذه الوقائع لا ينعكس على حزب بعينه، بقدر ما يؤثر على الثقة العامة في المسار السياسي ككل.

