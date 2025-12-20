السبت 20 ديسمبر 2025
أبرزها الداخلية وأسوان، مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين
دوري المحترفين، تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين. 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين 

بترول أسيوط × المنصورة – 2:30 ظهرًا
الداخلية × أسوان – 2:30 ظهرًا
الإنتاج الحربي × لافيينا – 2:30 ظهرًا
مالية كفر الزيات × بلدية المحلة – 2:30 ظهرًا
القناة × بروكسي – 2:30 ظهرًا
طنطا × غزل كفر الدوار – 2:30 ظهرًا

حكام مباريات دوري المحترفين 

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت أسماء حكام مباراتي يومي السبت والأحد في الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين، حيث تقام 6 مباريات يوم السبت ومباراة واحدة يوم الأحد.


وقد جاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب على النحو التالي:
السبت 20 ديسمبر 2025

- الإنتاج الحربي × لافيينا (ملعب السلام): محمد عبد العواض (حكمًا للساحة) ’ أحمد فتحي موسى ومحمود عفيفي (مساعدين) ’ أحمد ربيع (حكمًا رابعًا) ’ نادر زكي (مقيمًا للحكام) ’ أيمن حسان (مراقبًا للمباراة).

- الداخلية × أسوان (ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): محمد عبد العليم (حكمًا للساحة) ’ هشام صبري ومحمد أنيس (مساعدين) ’ عمر طنطاوي (حكمًا رابعًا) ’ منير حسن (مقيمًا للحكام) ’ أيمن عبد العال (مراقبًا للمباراة).

- القناة × بروكسي (ملعب القناة القديم): أحمد عبد الله (حكمًا للساحة) ’ وائل كامل وأحمد عبد السميع (مساعدين) ’ محمد شاهين (حكمًا رابعًا) ’ محمد عباس (مقيمًا للحكام) ’ أسامة صقر (مراقبًا للمباراة).

- مالية كفر الزيات × بلدية المحلة (ملعب مالية كفر الزيات): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ يوسف داهش ووجيه الصيرفي (مساعدين) ’ سيف أنور (حكمًا رابعًا) ’ ماهر عبد القادر (مقيمًا للحكام) ’ أشرف محروس (مراقبا للمباراة ً).

- بترول أسيوط × المنصورة (ملعب بترول أسيوط): محمد رمضان (حكمًا للساحة) ’ وليد حميد وحمادة حسين (مساعدين) ’ محمد المنياوي (حكمًا رابعًا) ’ محمد خلف (مقيمًا للحكام) ’ حسن حلمي (مراقبًا للمباراة).

- طنطا × راية (ملعب طنطا): وليد عبد الرزاق (حكمًا للساحة) ’ حسين أسامة ومحمود صبري (مساعدين) ’ أحمد شارل (حكمًا رابعًا) ’ بدوي حميدة (مقيمًا للحكام) ’  أحمد عبد الشافي (مراقبًا للمباراة).

الأحد 21 ديسمبر 2025

- السكة الحديد × المصرية للاتصالات (ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية): (حكمًا للساحة) ’ (مساعدين) ’ (حكمًا رابعًا) ’ (مقيمًا للحكام) ’ (مراقبًا للمباراة)

