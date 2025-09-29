الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منافس مصر بأمم إفريقيا، باتريس بوميل مديرا فنيا جديدا لمنتخب أنجولا

باتريس بوميل، فيتو
باتريس بوميل، فيتو

 أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيين المدرب الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب أنجولا الأول، قبل كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين.

ونشر الاتحاد الأنجولي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورة للمدرب الجديد، مرفقة برسالة ترحيب جاء فيها: "نرحب بالمدرب باتريس بوميل"، في إشارة إلى توليه مهامه بشكل فوري، لبدء مرحلة جديدة مع المنتخب.

بوميل بديل البرتغالي بيدرو جونسالفيس

ويخلف بوميل المدرب البرتغالي بيدرو جونسالفيس، الذي أنهى الاتحاد ارتباطه به مؤخرًا بعد فترة وصفها البيان الرسمي بـ"الناجحة والمليئة بالتفاني"، حيث قاد أنجولا لتحقيق نتائج إيجابية أعادت له بعضًا من بريقه على الساحة القارية.

منتخب أنجولا في مجموعة مصر بكأس أمم إفريقيا 

وسيكون المدرب الفرنسي أمام تحدٍ كبيرٍ في النهائيات المقبلة، إذ وقع منتخب أنجولا في مجموعة صعبة تضم كال من مصر، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، ما يجعل مهمة التأهل إلى الأدوار الإقصائية اختبارًا حقيقيًا لقدراته.

 

رابع تجربة للفرنسي بوميل في أفريقيا 

جدير بالذكر أن هذه التجربة تُعد الرابعة للفرنسي باتريس بوميل كمدير فني، حيث سبق له تدريب منتخب المغرب الأولمبي، إلى جانب تجاربه مع كوت ديفوار، ومولودية الجزائر، وأم صلال القطري، وهو ما يمنحه خبرة واسعة في الكرة الأفريقية والعربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفرنسي باتريس بوميل بوميل باتريس بوميل منتخب انجولا أنجولا

مواد متعلقة

تصريح غريب من هيثم حسن بشأن تمثيل منتخب مصر

حسام حسن يقود منتخب مصر لتحقيق رقم قياسي

منتخب ليبيا يقتنص فوزا ثمينا خارج ملعبه من أنجولا 0/1 بتصفيات المونديال

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads