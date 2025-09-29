منافس مصر بأمم إفريقيا، باتريس بوميل مديرا فنيا جديدا لمنتخب أنجولا

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تعيين المدرب الفرنسي باتريس بوميل مديرا فنيا لمنتخب أنجولا الأول، قبل كأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين.

ونشر الاتحاد الأنجولي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورة للمدرب الجديد، مرفقة برسالة ترحيب جاء فيها: "نرحب بالمدرب باتريس بوميل"، في إشارة إلى توليه مهامه بشكل فوري، لبدء مرحلة جديدة مع المنتخب.

بوميل بديل البرتغالي بيدرو جونسالفيس

ويخلف بوميل المدرب البرتغالي بيدرو جونسالفيس، الذي أنهى الاتحاد ارتباطه به مؤخرًا بعد فترة وصفها البيان الرسمي بـ"الناجحة والمليئة بالتفاني"، حيث قاد أنجولا لتحقيق نتائج إيجابية أعادت له بعضًا من بريقه على الساحة القارية.

منتخب أنجولا في مجموعة مصر بكأس أمم إفريقيا

وسيكون المدرب الفرنسي أمام تحدٍ كبيرٍ في النهائيات المقبلة، إذ وقع منتخب أنجولا في مجموعة صعبة تضم كال من مصر، جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، ما يجعل مهمة التأهل إلى الأدوار الإقصائية اختبارًا حقيقيًا لقدراته.

رابع تجربة للفرنسي بوميل في أفريقيا

جدير بالذكر أن هذه التجربة تُعد الرابعة للفرنسي باتريس بوميل كمدير فني، حيث سبق له تدريب منتخب المغرب الأولمبي، إلى جانب تجاربه مع كوت ديفوار، ومولودية الجزائر، وأم صلال القطري، وهو ما يمنحه خبرة واسعة في الكرة الأفريقية والعربية.

